Jesse Eisenberg ha condiviso i suoi pensieri sulla notizia circa il rilascio della Snyder Cut

Jesse Eisenberg ha condiviso i suoi pensieri sulla notizia che la Snyder Cut di Justice League arriverà su HBO Max.

Lo scorso mercoledì, Zack Snyder ha annunciato che il suo taglio di Justice League arriverà sul servizio di streaming di WarnerMedia, HBO Max. Da allora, Henry Cavill e un certo numero di altre star del film hanno reagito alla notizia con messaggi sulle loro pagine dei social media, esprimendo la loro felicità sull’annuncio. Ora, la star del film, Jesse Eisenberg, ha rivelato le sue sensazioni.

Mentre promuoveva il suo prossimo film, Resistance, Jesse Eisenberg ha parlato con Digital Spy dell’imminente uscita della Snyder Cut di Justice League su HBO Max.

“Ho parlato con Zack un paio di settimane fa e me ne ha parlato. Sì [sono eccitato], perché sono amico di Zack. Sono così felice per il fatto che è riuscito a convincere a rilasciare qualcosa di cui è orgoglioso. Voglio dire, non riesco a pensare a nessun altro precedente nella storia in cui è successo qualcosa di simile. Perché non si tratta solo di rilasciare il film. Non sono solo scene che devono essere finite, hanno dovuto fare molta post-produzione ed è un processo così grande. E sì, sono così felice per lui. È un ragazzo eccezionale con una visione molto, molto specifica e quindi, sì, sono felice di averlo appreso. E sembrava davvero felice.”