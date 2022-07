Jessica Green è l’ultima aggiunta al cast del biopic sulla Nike assieme a Ben Affleck e Matt Damon

Jessica Green (The Outpost) è l’ultima aggiunta al cast del dramma, Nike, di Ben Affleck realizzato per Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures, in cui Affleck reciterà al fianco del suo collaboratore di Good Will Hunting, Matt Damon.

Il film per ora senza titolo vede Damon nei panni del venditore di scarpe da ginnastica anticonformista ed ex dirigente della Nike, Sonny Vaccaro, con Affleck nei panni del co-fondatore Nike Phil Knight, in una storia sul lungo sforzo di Nike di ingaggiare Michael Jordan nella sua azienda di scarpe a metà anni ’80.

Era un gemellaggio che all’epoca sembrava impossibile, ma sarebbe diventata la relazione più significativa di sempre tra un marchio atletico e un atleta, ed avrebeb poi lanciato l’industria delle sneaker.

L’ensemble del film includerà anche Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker, Marlon Wayans, Matthew Maher, Chris Messina, Tom Papa, Julius Tennon, Joel Gretsch e Gustaf Skarsgård, come precedentemente annunciato.

Green interpreterà Katrina Sainz, la diligente segretaria del personaggio interpretato da Damon.

Alex Convery ha scritto la sceneggiatura originale, intitolata Air Jordan, che è stata inserita nella Black List del 2021 delle migliori sceneggiature non prodotte. Mandalay lo portò al presidente della Skydance Sports, Jon Weinbach, che poi si assicurò i diritti. Affleck e Damon hanno successivamente approvato la sceneggiatura mettendosi alla produzione insieme a Peter Guber, Jason Michael Berman, Jeff Robinov, Madison Ainley e David Ellison.

I produttori esecutivi includono Jon Weinbach, Jesse Sisgold, Dana Goldberg, Don Granger, Kevin Halloran, Michael Joe, John Graham, Drew Vinton, Jordan Moldo e Peter E. Strauss.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...