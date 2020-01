Jessica Henwick è delusa di non aver potuto esplorare più storie delle Daughters of the Dragon

Con Disney + è arrivata ha portato con se un enorme cambiamento negli obiettivi di programmazione della House of Mouse.

La società non era più interessata a concedere in licenza il suo contenuto ad altri fornitori; piuttosto, improvvisamente ha deciso di mantenere il controllo assoluto su tutto ciò che poteva. Ciò ha portato alla cancellazione di The Defenders e il suo universo Netflix, che includeva Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e The Punisher.

Quando si tratta di spettacoli come Iron Fist o Luke Cage, le ultime stagioni si sono concluse con enormi colpi di scena a causa della presunzione che ci sarebbero state altre stagioni per legare qualsiasi filo. Nel caso di Iron FIst c’è in particolare una forte delusione, sopratutto da parte della star Jessica Henwick, che a quanto pare sembra molto delusa dal fatto di non essere stata in grado giocare con altre trame insieme alla Misty Knight di Simone Missick.

“Sicuramente mi sarebbe piaciuto avere fatto più cose inerenti alle Daughters of the Dragon con Simone Missick”, ha detto Henwick a THR nel tour stampa per il suo ultimo film Underwater. “Avevamo tante idee fantastiche, e io e Simone abbiamo una chimica davvero meravigliosa nella vita reale. Quindi, è qualcosa che mi sarebbe piaciuto molto provare, visto che per la maggior parte del tempo Colleen è stata protagonista di un grande viaggio. È stato davvero un momento da zero a eroe per lei alla fine della seconda stagione. Quindi, comunque alla fine mi sento felice.”

Sullo schermo, il personaggio della Henwick – la maestra di arti marziali Colleen Wing – era riuscita a ottenere il potere dell’Iron Fist di Davos in un finale davvero epico. Nella sua ultima scena, i fan sono stati in grado di vederla usare il potere illuminare la sua katana, qualcosa che difficilmente potrebbe essere perseguito a questo punto.

A un certo punto, il capo della Marvel Television Jeph Loeb ha detto che non sarebbe sorpreso se qualcuno dei Difensori riemergesse su un’altra piattaforma. Da allora Loeb è stato espulso dalla Marvel TV a causa della fusione della Marvel Television sotto l’ombrello dei Marvel Studios di Kevin Feige, che ha portato alla fine alla chiusura definitiva della Marvel TV.

Mi piace: Mi piace Caricamento...