Jessica Henwick ha rifiutato il ruolo di Xialing in Shang-Chi nella speranza del ritorno di Colleen

Il tanto atteso The Matrix Resurrections è stato rilasciato questa settimana negli Stati Uniti – mentre da noi dovremmo aspettare il 1° gennaio – e presenta il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei loro ruoli iconici assieme ad un nuovo cast di personaggi.

Uno di questi nuovi arrivati ​​del franchise è la bella e talentuosa Jessica Henwick, nota per aver interpretato Nymeria Sand in Game of Thrones e Colleen Wing in Iron Fist. Nelle ultime due settimane, alcune star della serie Netflix della Marvel sono tornate in Hawkeye e Spider-Man: No Way Home, e la gente si è chiesta se torneranno altre star di Netflix.

Mentre Henwick non ha grandi speranze per un ritorno di Colleen, ha rivelato durante una recente intervista con The Hollywood Reporter che ha rifiutato il ruolo di Xialing in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli perché sentiva che avrebbe significato la fine ufficiale di Colleen.

“Se avessi fatto [Shang-Chi], sarebbe voluto dire mettere da parte Colleen”, ha spiegato Henwick quando gli è stato chiesto perché ha scelto The Matrix invece di Shang-Chi. “Non è stato il fattore principale, ma è sicuramente emerso nella conversazione. Amo Colleen. Mi ha cambiato la vita. Naturalmente, se mi fosse stata data l’opportunità di rivisitarla, l’avrei fatto, ma non so quanto sia probabile. Charlie [Cox] sapeva di quell’opportunità anni fa. Sapeva già che stava accadendo. Penso che l’avrei già saputo se ci fossero stati dei piani per Colleen.”

Durante l’intervista, Henwick ha anche rivelato la sua reazione di sorpresa quando si è resa conto di quanto grande sarebbe stato il suo ruolo nel quarto Matrix.

“E’ stato pazzesco! Ricordo di aver letto la prima pagina, la seconda pagina, la terza pagina, ed ero tipo: ‘Ma che…? Ma ci sono solo io? Dove sono tutti gli altri?!’. È stato molto sorprendente. Invece dei capelli blu, forse avrei dovuto avere i capelli bianchi, ma forse sarebbe stato troppo ovvio. Lana [Wachowski] probabilmente direbbe che è troppo ovvio.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...