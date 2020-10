Jessica Henwick rivela che Marvel TV ha davvero considerato di realizzare Daughters of the Dragon

I fan della Marvel e dell’estinto Netflix Universe potrebbe risultare entusiasta e contemporaneamente straziato dalla notizia di oggi.

Una delle più amate star gli spettacoli Marvel/Netflix ha confermato che la Casa delle Idee una volta ha effettivamente considerato uno spin-off dedicati ai personaggi di Colleen Wing e Misty Knight.

Ovviamente, questo era prima che Netflix iniziasse a cancellare sistematicamente tutti gli spettacoli nel 2018, rendendoli le prime vittime della decisione del genitore Marvel/Disney di avviare il proprio servizio di streaming rivale. Iron Fist è stato il primo ad andarsene, il che non è stato uno shock completo data la tiepida accoglienza della serie tra i fan. Ma quando l’ascia è caduta su Luke Cage e persino su Daredevil stesso, i fan hanno capito che si sarebbe trattato della fine di un’era.

Netflix ha terminato il franchise cancellando anche le serie molto amate dai fa, Jessica Jones e The Punisher, rendendo chiaro che lo streamer stava uscendo dal business della Marvel TV prima dell’arrivo di Disney +.

A quel punto, i fan stavano già speculando su uno spin-off basato sui fumetti sulle “Daughters of the Dragon”, che unisse i personaggi di Knight e Wing, entrambi una parte importante dell’universo di Defenders. Simone Missick ha debuttato come Misty Knight nella prima stagione di Luke Cage, mentre Jessica Henwick è apparsa per la prima volta nei panni di Colleen Wing in Iron Fist, diventando rapidamente il personaggio più popolare dello show. Entrambe sono apparse anche in The Defenders e altri spettacoli, poiché le storie hanno costantemente unito il duo. Tra i molti fili della trama lasciati penzolanti dagli spettacoli Marvel/Netflix c’era quello che sembrava essere un imminente team-up fra Knight e Wing.

Ora arriva la conferma che uno spettacolo incentrato sulle Daughters of the Dragon è stato effettivamente in via di sviluppo in seno alla Marvel TV. In una recente intervista con Jessica Henwick, l’attrice ha guardato con nostalgia a quello che avrebbe potuto essere.

“Ci sono state discussioni molto leggere circa la serie incentrata sulle Daughters of the Dragon, che mi sarebbe piaciuto portare a termine visot che amo lavorare con Simone [Missick], è stato un tale sogno, e penso che lei sia così talentuosa oltre ad essere perfetta per il ruolo” , ha confermato Henwick. “Ricordo alcune discussioni molto vaghe, ma li incroci le dita perché non sai mai cosa succederà. Sono solo contenta di aver interpretato un arco narrativo così incredibile per Colleen e sono molto felice che siamo finiti con una nota così alta per lei.”

Missick è poi passato al dramma legale della CBS, All Rise, mentre Henwick ha partecipato a Underwater e ora comparirà nel film “Love and Monsters”, in arrivo questo venerdì, ed è prevista per un ruolo importante in The Matrix 4.

