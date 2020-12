Jim Lee omaggia il Batman di Robert Pattinson con un bellissimo artwork

Sicuramente uno dei film più attesi per la prossima stagione di film è il The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro, atteso per marzo 2022.

Mentre aspettiamo quindi di vedere se la pellicola DC Films parteciperà al CCXP di questo weekend, il ben noto fumettista Jim e Chief Creative Officer della DC Comics, ha mostrato al pubblico del web un piccolo artwork stratosferico dedicato proprio a questa attesa nuova incarnazione del personaggio.

Potete vederla qui sotto:

The Batman uscirà nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

