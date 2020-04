Jim Starlin pensa che Thanos dovrebbe apparire di nuovo più avanti negli altri film

Il giovane Thanos potrebbe apparire in The Eternals, secondo il creatore Jim Starlin.

Starlin ha iniziato la sua carriera nel settore dei fumetti negli anni ’70, lavorando sia per la Marvel che per la DC negli anni. Starlin ha lavorato su dozzine di fumetti durante la sua carriera, ma è noto soprattutto per aver creato i personaggi Thanos, Drax the Destroyer e Gamora.

Tutti e tre i personaggi di Starlin sono stati ovviamente adattati nel MCU. La saga cinematografica ha costruito l’arco narrativo della storia di Thanos negli ultimi dieci anni prima che gli Avengers lo sconfiggessero in Avengers: Endgame.

Da quando il personaggio è stato spazzato via da Iron Man, i fan hanno speculato su come Thanos sarebbe potuto tornare nella Fase 4. Esistono diversi modi in cui Thanos può essere riportato indietro nel MCU grazie al Multiverso, ma ci sono teorie che vogliono l’arrivo di un giovane Thanos in Eternals dal momento che suo padre, A’lars, era un Eterno. Ora, Starlin sembra pensare che sia anche il caso.

In una recente dichiarazione, Starlin ha detto che pensa che Thanos si mostrerà in The Eternals e che la Marvel è lungi dall’aver finito con il personaggio.

“Hanno fatto un sacco di soldi con questo ragazzo. Quindi non credo che smetteranno di usarlo. I personaggi dei fumetti tendono ad avere una durata della vita estesa oltre gli attori che lavorano su di loro. Io mi aspetto di vedere ancora Thanos in un momento nel futuro.”

Anche se il film sembra avere già un cast pieno di stelle, se la Marvel ha intenzione di riportare Thanos, avrebbe senso farlo in The Eternals.

Il film è ambientato dopo Avengers: Endgame, ma gli Eterni sono in circolazione da migliaia di anni, è probabile il film caratterizzerà le loro origini in una certa misura, quindi ha senso vedere Thanos da bambino o comunque più giovane.

Un concept art di Thanos più giovane inutilizzato da Infinity War ed Endgame è emerso online tempo fa, quindi è possibile che possa essere usato in The Eternals. Bisogna chiedersi però, con la conclusione narrativa soddisfacente del personaggio in Endgame, se la Marvel ha davvero bisogno di riportare indietro Thanos?

Mi piace: Mi piace Caricamento...