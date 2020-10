Jingle Jangle: A Christmas Journey, primo trailer per il film natalizio di Netflix

Siamo ancora a ottobre, ma inizia a far freddo. Di conseguenza si fa molto più vicina il periodo più bello dell’universo intero: quello natalizio.

Le scuole chiudono, alcuni uffici pure, gli universitari possono riposarsi giusto quelle 48 ore prima di morire per la sessione invernale, e, soprattutto, ci sono i regali. Regali che devi anche fare, ma se non dai non ricevi nemmeno e quindi eccoci nel periodo più dolce dell’anno. Ci sono anche tantissime tradizioni, anche di tipo cinematografico. C’è chi guarda Miracolo sulla 34° strada, chi Mamma ho perso l’aereo, chi l’evergreen Una poltrona per due, mentre i veri uomini guardano Die Hard.

Aldilà dei grandi cult, ogni anno escono anche diversi film a tema natalizio, e no, non parliamo dei cinepanettoni, ma di film d’avventura per ragazzi da andare a vedere in famiglia. Da qualche anno anche Netflix, ovviamente, è entrata in gioco con delle produzione a tema, l’ultima delle quali si intitola Jingle Jangle: A Christmas Jounrey.

Il film è scritto e diretto da David E. Tablert, non estraneo a film natalizi, e racconta la storia di un leggendario creatore di giocattoli di nome Jeronicus Jangle, interpretato da Forest Whitaker, e di sua nipote Journey, interpretata da Madalen Mills, la quale dovrà aiutare il nonno a recuperare una delle sua più importanti invenzioni rubata dal suo ex-apprendista, interpretato da Keegan Michael-Key.

Nel cast abbiamo anche nomi quali Anika Noni Rose, Phylicia Rashad e Justin Cornwall, mentre la colonna sonora è stata composta da John Legend.

Il film arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 13 novembre, e potete gustarvi il primo trailer proprio qui sotto.

Fonte: Entertainment Weekly

