Jiu Jitsu: Nicolas Cage contro gli alieni a colpi di arti marziali nel primo trailer

Arti marziali, invasori alieni e Nicolas Cage. Se li metti in insieme tutti ottieni un nuovo film d’azione, Jiu Jitsu, scritto, prodotto e diretto da Dimitri Logothetis (Kickboxer: Retaliation). Oggi abbiamo il primo trailer esclusivo e un nuovo poster per Jiu Jitsu, entrambi visibili di seguito.

Oltre a Cage, il cast include anche Alain Moussi, Frank Grillo, Rick Yune, Marie Avgeropoulos, Juju Chan e Tony Jaa. L’uscita cinematografica e digitale di Jiu Jitsu è prevista per il 20 novembre 2020.

Potete vederli tutti in azione nel trailer esclusivo qui sotto:

Jiu Jitsu è in realtà basato su un fumetto con lo stesso nome, che Logothetis ha anche scritto insieme a Jim McGrath. Ecco la sinossi ufficiale della trama per gettare ulteriore luce sulla storia: “Quando Jake Barnes, un maestro combattente di Jiu Jitsu, rifiuta di affrontare Brax, un’indomabile creatura aliena, il futuro dell’umanità è in bilico. Ferito e affetto da una grave amnesia, Jake viene catturato da una squadra militare non equipaggiata per combattere lo spietato intruso che è disceso sul pianeta.

Jake viene salvato da Wylie e da un antico ordine di combattenti Jiu Jitsu che devono aiutarlo a recuperare la sua memoria e recuperare le forze per unirsi e sconfiggere Brax in un’epica battaglia che determinerà il destino dell’umanità“.

Qui sotto anche il poster:

