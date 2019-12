JJ Abrams afferma di aver finito con la saga di Star Wars

Lo scrittore e regista JJ Abrams afferma di aver “finito” con i racconti della galassia lontana, lontana.

Abrams conferma di non avere piani per un altro progetto a tema con le proprietà della Lucasfilm. Abrams ha rifiutato di dirigere l’episodio VIII – in seguito consegnato a Rian Johnson – perché è stato avvicinato per il sequel nelle prime fasi delle riprese dell’episodio VII, e il cineasta ha riconosciuto che non avrebbe dovuto realizzare l’episodio IX, una volta diretto dal regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, prima di essere rimosso dalla presidentessa della Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Alla premiere hollywodiana da L’Ascesa di ìSkywalker, Abrams ha ammesso che l’esperienza è stata agrodolce:

“Voglio dire, è divertente, penso di dover essere più presente al momento, perché la verità è che finirà in un lampo”, ha detto Abrams a Variety. “Questa troupe e questo cast sono stati i più incredibili che abbia mai conosciuto, quindi sono molto fortunato ad essere tornato. E triste che non lavorerò più con loro.”

Alla domanda se ha “definitivamente” finito con Star Wars, Abrams ha risposto: “Sì, penso di aver finito“, prima di fingere incertezza. “Forse tornerò…. No, ho finito. Ho finito davvero”. Spinto a dare una risposta più concreta, Abrams ha aggiunto: “Questa volta lo so. Posso sentirlo. Sento che è così”.

Come sappiamo, la Bad Robot di Abrams ha firmato un accordo globale con Warner Media a settembre, un patto da 500 milioni di dollari che porterà Abrams a supervisionare lo sviluppo di progetti per il cinema, per la televisione e per le piattaforme di videogiochi con la Warner Bros. fino al 2024.

