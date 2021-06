JJ Abrams e Angela Robinson svilupperanno una serie TV ispirata a Madame Xanadu

JJ Abrams sta aggiungendo un’altra serie TV ispirata alla DC Comics alla sua lista di progetti.

Il prolifico produttore sta collaborando con Angela Robinson per adattare Madame X della DC in una serie drammatica sceneggiata per HBO Max.

Le fonti dicono che il progetto, che è nelle prime fasi di sviluppo, sarà scritto e prodotto da Robinson (Professor Marston & the Wonder Women, The L Word).

Fonti dicono che Abrams e la sua partner/moglie di Bad Robot, Katie McGrath, hanno reclutato personalmente Robinson con il benestare di Warner Bros. TV in modo che potesse scrivere e supervisionare Madame X. Abrams e McGrath – la cui Bad Robot ha sede in WarnerMedia grazie ad un accordo complessivo di $ 250 milioni – hanno conosciuto Robinson attraverso Time’s Up. Robinson è nel consiglio di amministrazione dell’organizzazione, mentre McGrath è co-segretario nel consiglio di amministrazione.

Paramount TV Studios, dove Robinson precedentemente lavorava, ha fatto un’offerta tosta per tenersi la Robinson, ma alla fine si è ritirata quando la Warner ha fatto un’offerta più alta. Si dice che l’accordo con la Warner di Robinson valga ben otto zeri.

Madame X (alias Madame Xanadu) è apparsa per la prima volta nell’universo DC Comics nel 1978 e fa parte dell’universo Justice League Dark. Il personaggio è una maga che ha aiutato la Suicide Squad e funge da consigliere spirituale di Spectre e, in The New 52, assiste la Dark League ed è stata rivelata essere la madre di Dottor Destiny.

