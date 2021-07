JK Simmons in un provino per il ruolo di J. Jonah Jameson dallo Spider-Man di Sam Raimi

J. Jonah Jameson vuole foto di Spider-Man in un video riemerso del provino del 2001 di JK Simmons per lo Spider-Man di Sam Raimi.

Simmons, che in precedenza ha recitato in The Gift di Raimi, ha ottenuto il ruolo di caporedattore del Daily Bugle contro attori come William Smith (Rich Man, Poor Man) e R. Lee Ermey (Full Metal Jacket). Come sappiamo, Simmons ha ripreso poi il ruolo nel 2004 in Spider-Man 2 e nel 2007 di Spider-Man 3, prima di tornare come JJJ – questa volta nel Marvel Cinematic Universe – in Spider-Man: Far From Home del 2019.

In vista del ritorno di Simmons nelle grazie della Marvel e in Spider-Man: No Way Home, il provino originale dell’attore per Spider-Man 2002 è riemerso in un tweet molto apprezzato da “Daily Raimi Spider-Man” su Twitter.

Potete vederlo qui sotto:

