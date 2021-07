Jodorowsky’s Dune: ecco il trailer italiano del documentario sul Dune di Alejandro Jodorowsky

Il primo regista che ha provato ad affrontare Dune al cinema, fallendo purtroppo in realtà non è stato David Lynch, bensì Alejandro Jodorowsky, che l’anno scorso ha detto di non veder l’ora di vedere il nuovo film di Denis Villeneuve.

Ebbene si, forte del relativo successo al botteghino delle sue pellicole precedenti, il regista, attore e scrittore cileno Alejandro Jodorowsky, prese in considerazione l’idea negli anni settata di dare vita al film. Un particolare documentario su un film quindi mai realizzato, intitolato “Jodorowsky’s Dune“, documenta le peripezie di questo progetto cinematografico tramite il racconto e i ricordi dello stesso Jodorowsky.

Senza andare troppo nello specifico, il progetto si rivelò qualcosa di eccessivamente colossale per l’epoca, con il regista che aveva espressamente richiesto star del calibro di Orson Welles, Mick Jagger e Salvador Dalí, e niente popò di meno che i Pink Floyd alla colonna sonora. I produttori dietro la pellicola, vedendo l’imponenza del progetto, decisero che Jodorowsky non sarebbe stato in grado di affrontare un tale impegno, e la pellicola venne cancellata. L’influenza del film però, grazie anche al sopravvissuto storyboard, pare sia stato in grado di anticipare e influenzare, stando al regista, George Lucas nella realizzazione della space opera per eccellenza: Star Wars.

Adesso, grazie a Valmyn, possiamo mostrarvi il trailer italiano di “Jodorowsky’s Dune”, il più grande film di fantascienza mai realizzato, previsto per il 6 settembre al cinema.

Come si legge nella descrizione del video: “Nel 1975 dopo il successo di El Topo e La montagna sacra Alejandro Jodorowsky era il cineasta intellettuale più ricercato del mondo, aveva carta bianca e quello che voleva era realizzare il film più importante della storia del cinema, traendo spunto dai romanzi della saga di Dune di Frank Herbert. Il suo Dune, doveva essere un film rivoluzionario in grado di cambiare la mentalità delle giovani generazioni fornendo nuovi modelli di riferimento”.

Qui sotto il trailer:

