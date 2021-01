Joe Barton sostituisce Terence Winter come showrunner della serie spin-off di The Batman

Nessuno mantiene un lavoro per molto tempo a Gotham City, ma la serie spin-off di Batman in programma per HBO Max ha riferito di aver raddrizzato la sua nave dopo che lo showrunner Terence Winter ha lasciato il progetto a novembre.

Stando a Deadline (via Collider) il creatore di Giri / Haji Joe Barton si è unito alla serie senza titolo come showrunner, con il regista di The Batman Matt Reeves ancora a bordo come produttore esecutivo.

Basandoci solo su Giri / Haji, siamo molto curiosi di vedere cosa porterà Barton a Batman. La serie, che Barton ha creato per Netflix e BBC, è una polposa epopea poliziesca su un detective della polizia (Takehiro Hira) e suo fratello yakuza (Yôsuke Kubozuka) che ha tutta la grinta e lo sporco avvincente che vorresti in una storia ambientata a Gotham City. Barton ha anche scritto per Humans di AMC e Troy: Fall of a City della BBC.

La serie non ha ancora una data di uscita, ma The Batman stesso è attualmente programmato per uscire nei cinema il 4 marzo 2022.

