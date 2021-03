Joe Manganiello parla del concept per Deathstroke che lui e Gareth Evans proposero alla Warner

Con la Zack Snyder’s Justice League alle spalle, i fan della DC stanno finalmente cominciando a chiedere molto di più, soprattutto di Batman e lo Slade Wilson / Deathstroke di Joe Manganiello, dopo le recenti dichiarazioni dell’attore circa i piani per lo stand-alone sul Cavaliere Oscuro.

Manganiello ha debuttato col personaggio in Justice League e, all’epoca, c’erano piani per il personaggio circa un film solista, e un ruolo importante nel film di Batman diretto da Ben Affleck, ma come sappiamo, le cose sono andate diversamente. La direzione produttiva è diversa ora, ma stando a Manganiello stesso, se la Warner decidesse di fare un film su Deathstroke, ci sarebbe già una storia.

Durante la sua apparizione al podcast ComicBook Nation, Manganiello ha detto che tutte le “tracce” per un film di Deathstroke sono state stabilite e che vorrebbe sinceramente che i fan DC lo vedessero.

“Sai tutto questo – tutte quelle tracce [per il film Deathstroke] sono state delineate”, ha detto Manganiello. “Quindi sai che è tutto lì, e penso che sarebbe davvero un peccato se i fan non riuscissero a vederlo. Andrei nella tomba infelice.”

Per quanto riguarda quelle “tracce”, Manganiello ha delineato parte del lavoro che aveva fatto e delle idee che aveva per Deathstroke dopo che il film solista di Batman è andato in pezzi.

“Lo studio era molto affascinato da tutta la ricerca che stavo facendo. Stavo iniziando a costruire il personaggio e a proporre loro idee, così ho costruito una storia e un tipo di costruzione. Perché penso che molte volte le storie di Deathstroke siano molto, molto inverosimili. Troppo supereroiche”, ha detto Manganiello. “Sai, dove vediamo Deathstroke tenere un sottomarino sopra la testa e lanciarlo? Ecco, io volevo che Deathstroke fosse umano e coi piedi per terra, quindi ho iniziato con il renderlo parte dell’esercito americano. OK, bene quale parte? Quale ramo? Cosa avrebbe fatto? Dove sarebbe stato, cosa ha fatto? Cosa ha fatto sua moglie? E poi, naturalmente, ci sarebbe stata anche l’influenza della Lega degli Assassini. Ma perché porta una spada? E come impari a usare una spada? La maggior parte dei militari non scherza con le katane, semplicemente perché non è il loro settore. Quindi quella parte della storia doveva essere costruita. E così stavo davvero gettando le basi per tutto, e loro, sai, l’adoravano. Ci ho lavorato per sei mesi.

Alla fine di quel periodo ho avuto una chiamata Skype di due ore con Gareth Evans, gli ho parlato di tutto e insieme abbiamo avviato trattative con lo studio per realizzare una versione ridotta per il grande schermo di Deathstroke, che era concettualmente Deathstroke nel film The Raid 2, un film di vendetta con Slade, la maschera, la toppa sul volto, e come ha perso suo figlio.”

Per ora, però, non sembra che un film di Deathstroke sia all’orizzonte. Il CEO di WarnerMedia Ann Sarnoff ha detto all’inizio di questa settimana che non ci sono piani per andare avanti con il cosiddetto Snyderverse.

