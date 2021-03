Joe Manganiello rivela che The Batman di Ben Affleck si sarebbe ispirato alla famosa cinematica di Arkham Origins

Joe Manganiello ha recentemente condiviso dettagli circa le scene di combattimento che sarebbero comparse in The Batman con Ben Affleck, e come sarebbero state ispirate dalla celebre cinematica parte della campagna marketing di Batman: Arkham Origins.

Ai tempi in cui Ben Affleck era ancora assegnato al film solista di Batman, a quanto pare quella pellicola avrebbe visto Deathstroke come principale avversario. I fan hanno potuto dare una prima occhiata all’armatura di Deathsroke in uno screen test che Affleck ha condiviso nel 2016, e alla rivelazione che Joe Manganiello era stato scelto per il ruolo.

Da allora Batman ha assunto una forma completamente diversa, con Matt Reeves adesso al timone di un film con Robert Pattinson nel ruolo di un giovane Cavaliere Oscuro. Nel podcast Happy Sad Confused, Joe Manganiello ha rivelato che le scene di combattimento che sarebbero dovute far parte del film The Batman con Ben Affleck sarebbero state ispirate proprio dalla celebre cinematica del videogioco Batman: Arkham Origins, diretta del regista di Deadpool, Tim Miller.

“Ero presente quando tutti i dirigenti hanno appreso che Ben voleva rendere Deathstroke il cattivo del film. Poi si è svolta una discussione, e alcuni dirigenti hanno detto: ‘Sai chi sarebbe fantastico nel ruolo, Joe’. E poi Zack Snyder, che mi conosceva dall’anno precedente, ha detto: ‘Sì, conosco Joe’. Hanno garantito per me ed hanno organizzato un incontro tra Ben Affelck e me. Ben mi ha detto: ‘Sei l’unica persona con cui mi sto incontrando’. Abbiamo discusso, abbiamo visto il video di Tim Miller – che lo ha portato poi a dirigere Deadpool. Ben e io ne abbiamo parlato molto, soprattutto di come si sarebbe relazionato alle sequenze d’azione. Abbiamo parlato in modo specifico di un grande momento d’azione e di cosa avrebbe comportato, non nei minimi dettagli, ma a grandi linee.”

Se non sapeste di che cinematica stiamo parlando, potete godervela qui sotto, ed immaginare come sarebbe stato vedere il Batman di Ben Affleck ed il Deathstroke di Joe Manganiello interpretarla:

Fonte

