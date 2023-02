Joe Manganiello rivela di star sviluppando una serie su D&D in un video di Black Forest Wood Company

Come probabilmente saprete, Joe Manganiello è un grande fan di Dungeons & Dragons e ci gioca da anni. È molto appassionato di giochi di ruolo e in un recente video condiviso dalla Black Forest Wood Company in cui si vede un epico tavolo da gioco lungo 12 piedi installato nella nuova casa di Manganiello, l’attore ha parlato del suo coinvolgimento con Wizards of the Coast e Dungeons & Dragons.

Nel video, Manganiello ha condiviso che sta sviluppando uno show televisivo di Dungeons & Dragons per loro. L’attore ha detto:

“Lavoro per Dungeons & Dragons. Quindi, in realtà sto girando un documentario in questo momento e sto sviluppando uno show televisivo per loro.”

Manganiello ha anche parlato della sua sessione di D&D settimanale carica di celebrità nel video, che presenta talenti del calibro di Tom Morello, Vince Vaughn e Paul Wight. Manganiello ha anche condiviso che diverse altre celebrità hanno espresso interesse a voler giocare a D&D con lui.

Non ci sono dettagli sul progetto televisivo, ma l’attore è un fan della serie di romanzi di Dragonlance, che chiama “Star Wars of D&D”, quindi forse sta cercando di adattarla in una serie, il che sarebbe fantastico, ma ovviamente sono solo speculazioni. Quanto al documentario citato da Manganiello, è stato annunciato qualche mese fa. Il documento esplorerà il popolare gioco di ruolo da tavolo e viene annunciato come la versione definitiva.

Il documento attingerà da “oltre 400 ore di filmati mai visti prima che risalgono alla creazione del gioco nei primi anni ’70, di cui i Manganiello, Newman e Adam F. Goldberg hanno trascorso gli ultimi anni ad acquisire diritti esclusivi . Il film, che presenta anche interviste esclusive con celebrità fan del gioco, beneficerà dell’offerta di Wizards of the Coast ai cineasti di accesso interno a sviluppi altamente riservati riguardanti il ​​gioco e il marchio, essendo questa la prima volta che questo livello di accesso è stato autorizzato.

Qui sotto il video dove ha annunciato la cosa:

