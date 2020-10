Joe Manganiello spera di vedere la scena post-crediti originale nella Snyder Cut con Deathstroke

L’interprete di Deathstroke, Joe Manganiello, spera di vedere la scena post-crediti originale nella Snyder Cut.

La scena post-crediti di Justice League ha caratterizzato il debutto nel DC Extended Universe del Deathstroke di Joe Manganiello, con il cattivo che si incontrava con il Lex Luthor di Jesse Eisenberg per discutere della formazione di una squadra di supercriminali. Tuttavia, Manganiello ha recentemente anticipato la scena originale del film su una delle sue pagine sui social media.

Durante una recente intervista con Collider, a Joe Manganiello è stato chiesto se sta girando scene aggiuntive per la Snyder Cut di Justice League, in arrivo su HBO Max.

Anche se non lo ha confermato o negato, Manganiello ha parlato di una scena che spera verrà ripristinata nella nuova versione del film.

“Se ne facessi parte, non sarebbe compito mio annunciarlo, sarebbe di Zack [Snyder]. Che stia succedendo o meno. Questa è una risposta che è al di sotto del mio livello di NDA… sui miei social media ho parlato di [come] c’era una sequenza originale nei titoli di coda che è stata modificata per l’uscita di Justice League. Una volta che Batman è stato cancellato, hanno modificato quella scena. Quindi, ecco qua, ma ne ho scritto sui miei social media. C’è una scena originale che verrà ripristinata come era originariamente.”