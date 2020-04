Joe Russo aggiorna i fan su Battle of the Planets, Magic: The Gathering e Grimjack

Anthony e Joe Russo hanno diversi progetti per cui i fan sono entusiasti. Questi includono Battle of the Planets, Magic: The Gathering e Grimjack.

In una recente intervista con Collider, a Joe è stato chiesto dello stato dei progetti e, nel rispondere alla domanda, ha rivelato il processo a cui sono stati sottoposti. In questo momento, Battle of the Planets è in fase di sviluppo mentre MTG e Grimjack sono in fase di sceneggiatura.

Parlando di Battle of the Planets, il regista ha spiegato:

“Non sarà un adattamento diretto della serie. Sarà la nostra storia che raccontiamo intorno a un gruppo di bambini geneticamente modificati che sono coinvolti in una guerra spaziale… Ciò potrebbe richiedere mesi di gestualità per cercare di capire qual è la nuova mitologia. E poi lo organizziamo in una bibbia, da quella bibbia facciamo degli art work per esplorare, e una volta che le abbiamo e siamo ispirati, le dedichiamo una sceneggiatura. Quindi siamo nella fase biblica per Battle of the Planets al momento.”

Russo ha continuato dicendo che lui e suo fratello sono in quello che chiamano un periodo di incubazione IP:

“Siamo in quella che chiamiamo fase di sviluppo. Il modo in cui lavoriamo, facciamo ciò che chiamiamo Incubazione IP, ed è un processo prolungato. Dobbiamo prendere qualcosa come Battle of the Planets passarlo attraverso un filtro, trovare quello che ci è piaciuto di più e reinterpretarlo – perché non sarà un adattamento preciso della serie. Sarà la nostra storia da raccontare che circonda un gruppo di bambini geneticamente modificati che sono coinvolti in una guerra spaziale.”

Ha continuato dicendo che Grimjack, basato sulla serie di fumetti di fantascienza / fantasy su un mercenario trans-dimensionale, è attualmente in fase di sceneggiatura. Russo definisce la sceneggiatura “fantastica”.

Per quanto riguarda la serie animata su Magic: The Gathering a cui stanno lavorando, è anche in fase di sceneggiatura. Spiega anche che quando si tratta di spettacoli animati come questo c’è un periodo di preparazione molto più lungo rispetto ai progetti live-action. Quindi, non aspettatevi di vedere nulla in questa serie presto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...