Joe Russo crede che il MCU dovrebbe trattenersi dall’introdurre Wolverine per il momento

Joe Russo crede che il Marvel Cinematic Universe dovrebbe trattenersi dall’introdurre Wolverine per il momento.

Creato da Roy Thomas, Len Wein e John Romita Sr, Wolverine ha debuttato in The Incredible Hulk #180 prima di avere un ruolo più importante nel numero #181. Conosciuto anche come Logan / Weapon X, Wolverine fu successivamente sviluppato e si unì a una versione rinnovata degli X-Men e a volte gli Avengers. Sviluppato ulteriormente da nomi di fumetti acclamati come Chris Claremont, John Byrne e Frank Miller, Wolverine divenne uno dei personaggi più duraturi e incredibilmente popolari della Marvel Comics. Come tale, è stato adattato più volte sia nell’animazione che nel live-action.

Sul grande schermo, Wolverine è stato interpretato da Hugh Jackman. Debuttando come l’iconico antieroe in X-Men del 2000, Jackman alla fine interpretò il personaggio per oltre un decennio, culminando con Logan, quasi universalmente elogiato. Nonostante i numerosi tentativi di Ryan Reynolds di indurre Jackman a collaborare con la sua versione di Deadpool, Jackman insiste che ha finito con il personaggio. Allo stesso modo, con la Disney che ha acquisito gli assett della 2oth Century Fox – e quindi i diritti sui personaggi degli X-Men – si prevede che Kevin Feige lancerà un nuovo Wolverine nel MCU. Di conseguenza, da un anno ormai infuriano intense speculazioni su chi dovrebbe ricoprire l’ambito ruolo.

Parlando con ComicBookMovie, tuttavia, Russo ha dichiarato la sua convinzione che Wolverine dovrebbe rimanere in pausa per ora. Russo stava promuovendo la sua serie live su Instagram, Pizza Film School, che offrirà ai fan consigli sui film e altro ancora. Sta inoltre promuovendo il film horror diretto da Natalie Erika James, Relic, di cui Russo è stato produttore esecutivo. Il discorso è inevitabilmente tornato su Avengers: Endgame, tuttavia al regista è stato chiesto se ci fossero dei personaggi che avrebbe voluto poter aggiungere al mix.

“Voglio dire, Wolverine è sempre stato uno dei miei personaggi preferiti. L’incredibile Hulk #181 è stato uno dei primi fumetti che ricordo di aver collezionato, che è stata la prima apparizione di Wolverine. Hugh Jackman ha fatto un lavoro incredibile con quel personaggio nel corso degli anni, e penso che dovrebbero prendersi una pausa per un po’ prima che qualcun altro ci provi.”

Insieme a suo fratello Anthony, Joe ha diretto diverse proprietà della Marvel, tra cui Captain America: The Winter Soldier e lo spin-off del piccolo schermo, Agent Carter. Prima di allora, i Fratelli Russo hanno iniziato a dirigere episodi di acclamati programmi televisivi come Community.

In realtà è stato l’episodio del paintball della stagione 2 pieno di azione dello show che ha portato al loro salto al MCU. Da quando (per ora) hanno lasciato l’universo condiviso, i Russo Brothers ha sviluppato un nuovo film, Cherry, che vedrà protagonista Tom Holland come un medico dell’esercito in difficoltà che inizia a rapinare le banche per finanziare la sua tossicodipendenza e pagare i suoi debiti. Hanno anche prodotto il film d’azione interpretato da Chris Hemsworth, Extraction, per Netflix, che è già stato confermato che riceverà un sequel.

