Joe Russo e John Sloss parlano di piattaforme di streaming ed elogiando la loro propensione alla diversificazione di produzioni

Il tema dello streaming ha avuto un grande risalto durante la sessione della seconda edizione del Sands Film Festival, con Joe Russo e il fondatore di Cinetic Media John Sloss.

La coppia è stata raggiunta sul palco dalla sceneggiatrice-regista britannica Adura Onashile (Girl), con Mike Fleming di Deadline in veste di presentatore, e ha aperto il panel chiedendo al gruppo se credono che ora sia più facile sfondare come nuovo regista dopo l’esplosione del mercato dello streaming.

“Era più facile 15 anni fa”, ha detto il veterano indipendente Sloss, i cui crediti includono Boyhood, Boys Don’t Cry e Green Book. “Anche se ci sono più soldi che mai per i contenuti, a causa della pandemia e dell’interruzione di tutti i diritti di distribuzione, la maggior parte di quei soldi proviene dagli streamer e non stanno cercando di far scoprire nuove voci. Adorano la nuova leva se hanno una possibilità infallibile di farcela, ma non gli importa davvero.”

Russo, che ha lavorato con Apple e Netflix e sta preparando una nuova serie per Prime Video, ha sfidato Sloss, dicendo che crede che gli streamer abbiano aumentato la gamma di storie a cui il pubblico dei registi è esposto.

“Credo che gli streamer abbiano fatto di più per la diversità in cinque anni rispetto a quanto ha fatto l’industria cinematografica in 100 perché intendono essere globali, e quindi danno spazio anche a voci regionali per attirare spettatori in quei mercati”, ha affermato. “Ad esempio, Squid Game, quello spettacolo non avrebbe funzionato dieci anni fa. Funziona solo su Netflix, dove lo guardano 200 milioni di persone. E aiuta, secondo me, ad abbattere la barriera dei sottotitoli. Quindi gli streamer sono convincenti in questo senso.”

Onashile ha fatto eco ai sentimenti di Russo, aggiungendo che i produttori britannici stanno iniziando a mostrare un nuovo interesse per i progetti sovversivi.

“C’è un vero appetito per diversi tipi di storie, e certamente dal punto di vista del Regno Unito, recentemente c’è stata una spinta a diversificare le storie che portiamo sul nostro schermo. Ma è dura”, ha detto.

Mentre Russo e Onashile erano ottimisti sull’effetto che lo streaming ha avuto in alcune parti del settore, il regista di Grey Man ha avvertito il pubblico che non dovrebbero aspettarsi che le società di streaming mostrino alcuna lealtà al modello di distribuzione cinematografica.

“Non c’è alcun serio impegno da parte di Netflix a proiettare film nelle sale. Semplicemente non c’è. E quando lo fanno, è per placare un regista che lo vuole al cinema”, ha detto. “Gli daranno una settimana e una spesa molto piccola. È antitetico al loro modello di business che consiste nello stare a casa a guardare il servizio di streaming. Non li biasimo per questo. Questo è il loro modello di business. Se vuoi fare un film per il cinema, vai alla Sony o alla Disney.”

