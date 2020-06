Joel Schumacher, regista di Batman & Robin, St. Elmo’s Fire e The Lost Boys, muore a 80 anni

Joel Schumacher, costumista diventato regista di film tra cui “St. Elmo’s Fire”,”The Lost Boys” e “Falling Down”, così come due film di Batman, è morto a New York City lunedì mattina dopo una battaglia di un anno contro il cancro. Aveva 80 anni.

Schumacher ha ricevuto le redini della saga di Batman quando Tim Burton si ritirò. I suoi due film ebbero un enorme successo. Il primo film di Schumacher, Batman Forever, con Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey e Nicole Kidman, ha incassato oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo, ma è stato criticato da molti per una spiacevole qualità dei cattivi.

Il secondo e ovviamente ultimo film di Schumacher nella serie è stato Batman and Robin del 1997, con George Clooney nei panni di Batman e Arnold Schwarzenegger nei panni del cattivo Mr. Freeze; la visione oscura che Burton aveva portato ai primi due film della serie era stata abbandonata per quello che poteva essere chiamato uno stile camp. Il film aveva incassato 238 milioni, ma era stato ampiamente considerato un fallimento sia commerciale che artistico.

La cristallizzazione rapida in un simbolo di tutto ciò che può esserci di sbagliato in un film è stata la decisione di Schumacher di introdurre i capezzoli alla tuta. Lo Schumacher apertamente gay è stato accusato di introdurre elementi omoerotici nella relazione tra Batman e Robin; nel 2006 Clooney disse a Barbara Walters di aver interpretato Batman come fosse gay.

Schumacher aveva un’incredibile capacità di riconoscere i giovani talenti e ha scelto i membri di “The Brat Pack” – tra cui Demi Moore, Rob Lowe, Emilio Estevez, Judd Nelson e Ally Sheedy – in St. Elmo’s Fire (1985). Ha anche aiutato la carriera di altri giovani attori come Roberts, Kiefer Sutherland, Matthew McConaughey e Colin Farrell, dando loro parti importanti nei suoi film.

All’inizio di Hollywood, Schumacher ha lavorato come costumista in Sleeper (1973) di Woody Allen e Blume in Love (1973) di Paul Mazursky e ha scritto sceneggiature per l’acclamato Sparkle (1976), Car Wash (1976) e The Wiz (1978). Uno dei primi film che ha diretto è stato DC Cab (1983), con Mr. T.

