John Boyega è Lanterna Verde in una fan-art basata sulla sua foto alla protesta del Black Lives Matter

La star di Star Wars, John Boyega, è diventata una Lanterna Verde in una nuovissima fan art collegata alla protesta del Black Lives Matter a cui l’attore ha partecipato.

John Boyega è stato visto sul grande schermo in Attack the Block di Joe Cornish, ma ha avuto il suo momento sotto i riflettori hollywoodiani nella più recente trilogia di Star Wars, ed a partire da Il Risveglio della Forza Boyega è diventato un nome di spicco a Hollywood. Il Finn di Boyega diviene uno degli eroi della ribellione dopo aver lasciato il Primo Ordine, dove era uno stormtrooper. Tuttavia, recentemente, l’attore di Star Wars ha portato i suoi atti di eroismo dal grande schermo alla vita reale.

In risposta alla morte di George Floyd, un uomo di colore che è stato ucciso da un ufficiale di polizia bianco che lo ha strangolato ponendosi su di lui col ginocchio per quasi nove minuti, le proteste del Black Lives Matter hanno avuto luogo in tutto il mondo. Ieri Boyega ha partecipato a una protesta BLM a Londra, dove ha tenuto un discorso toccante sull’importanza delle vite delle persone nere, e ha persino riconosciuto che le sue azioni potrebbero influenzare la sua carriera a Hollywood dicendo: “Non so se avrò una carriera dopo, ma fanculo!”. Per fortuna il buon senso ha prevalso, e la Lucasfilm si è schierata in difesa dei getti compiuti dall’attore.

Dopo aver recentemente immaginato la star di Tenet, John David Washington, come Lanterna Verde, BossLogic ha trasformato Boyega, dalle sue recenti proteste, nel celebre supereroe DC.

In un post su Instagram di BossLogic, l’artista rivela la sua fan-art più recente che mostra Boyega che alza il braccio durante le proteste BLM a Londra. Tuttavia, in questa immagine, Boyega può essere visto con gli occhi verdi, un anello delle Lanterna Verde e un logo sul petto. Insieme all’immagine, BossLogic scrive semplicemente: “I love John Boyega” con l’hashtag Black Lives Matter a seguire.

Oltre a mostrare Boyega come una figura eroica nei panni di Lanterna Verde per via delle sue ammirevoli azioni di mercoledì, la scelta del supereroe è in realtà anche abbastanza calzante. La Lanterna Verde di John Stewart è stata il primo supereroe afroamericano ad apparire nei fumetti DC, ed è anche una delle incarnazioni più memorabili del personaggio, poiché faceva parte della serie animata della Justice League di Cartoon Network.

HBO Max produrrà una nuova serie sulle i Lanterne Verdi, e questa nuova fan-art potrebbe portare i fan a voler ora Boyega nel ruolo. È interessante notare che anche il regista di L’Ascesa di Skywalker, JJ Abrams, fa parte del team HBO Max, e ora sta sviluppando una serie sulla Justice League Dark.

Nonostante i commenti di Boyega che le sue recenti proteste potrebbero avere un impatto negativo sulla sua carriera a Hollywood, molti nomi e compagnie hanno supportato l’attore, inclusa la sua famiglia di Star Wars. Molti registi di Hollywood, tra cui Cathy Yan (Birds of Prey), lo hanno supportato, affermando che in futuro vorrebbero lavorare con la star di Star Wars. Sembra che le azioni di Boyega abbiano principalmente ottenuto il sostegno di una vasta parte del settore, il che è fantastico, e con questa nuova fan-art chissà che la Warner non decida veramente di dargli il ruolo di Lanterna Verde.

