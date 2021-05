John Boyega tornerebbe alla saga di Star Wars ma solo con JJ Abrams e Kathleen Kennedy

Il protagonista di Star Wars, John Boyega, ha confessato che tornerebbe alla una galassia lontana, lontana se anche JJ Abrams e Kathleen Kennedy tornassero.

Sebbene l’accoglienza di Star Wars: L’ascesa di Skywalker non sia stata eccezionale come avrebbe voluto la Disney, John Boyega ha recentemente rivelato che sarebbe comunque tornato nell’universo a un paio di condizioni. È sorprendente dal momento che la star è stata perfettamente onesta sui suoi sentimenti nei confronti del modo in cui la storia di Finn è stata gestita alla fine della trilogia sequel. Tuttavia, tornerebbe sicuramente per interpretare di nuovo l’eroe.

Un video di John Boyega che parla di un potenziale ritorno è emerso su Twitter, e spiega che anche JJ Abrams e Kathleen Kennedy dovrebbero essere a bordo per convincerlo a tornare.

L’attore dice anche forse qualcun altro, ma non è chiaro chi. È possibile che la persona misteriosa possa essere Rian Johnson, ma grazie alla reazione estremamente divisiva verso Gli ultimi Jedi, Boyega potrebbe non voler rivivere quel contraccolpo.

Qui sotto il video:

anyways here’s John Boyega saying he’s open to come back as long as it’s with Kathy, the old crew, and maybe even JJ #ContinueReyandFinnsStory pic.twitter.com/r4gPK4GiSJ

— Palpamemes (@PalpyYT) May 25, 2021