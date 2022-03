John Carpenter elogia la performance di Ashly Burch in Horizon Forbidden West

Il maestro della suspense John Carpenter si è preso una pausa dal suo playthrough di Horizon Forbidden West per ricordare la performance trionfante di Ashly Burch, l’attrice dietro il personaggio principale del gioco, Aloy.

Horizon Forbidden West, dello sviluppatore Guerrilla Games, funge da sequel del successo del 2017, Horizon Zero Dawn, che ha avuto un enorme riscontro di pubblico e critica anche dopo essere stato rilasciato ad una settimana da Zelda: Breath of the Wild.

Entrambi i giochi presentavano un gameplay open world in una terra disseminata di resti di un mondo che aveva visto giorni migliori. Horizon non solo è riuscito a vendere bene contro uno dei nomi più importanti del mondo dei videogiochi, ma ha anche creato un nuovo affascinante mondo con una grafica realistica, un gameplay unico e personaggi che i fan di Horizon sono entusiasti di rivedere.

Man mano che i giochi diventano più realistici ed impegnativi, i doppiatori guadagnando più popolarità per le loro esibizioni. Gran parte del cast stellare di talenti vocali presenti in Horizon Zero Dawn è tornato per il sequel. Lance Reddick e JB Blanc, che interpretano Sylens e Rost, possono essere ascoltati anche in grandi franchise come Destiny 2 e Arcane di Netflix. L’attrice Ashly Burch, che interpreta il personaggio principale di Horizon Zero Dawn, Aloy, non solo è tornata per il sequel, ma la sua interpretazione è riuscita anche a impressionare alcuni grandi nomi.

A febbraio, quando il gioco cominciò ad uscire, in molti acquistarono la nuova avventura di Aloy in fretta e furia, così da dare la propria opinione velocemente, ma i commenti che davvero si aspettano sono quelli dei grandi artisti.

Sul suo account Twitter personale, il regista John Carpenter quadi un mese fa ha definito un trionfo la performance di Ashly Burch nei panni di Aloy. L’appassionato di videogiochi, regista e compositore non ha mai nascosto il suo amore per il primo capitolo, dimostrandosi un gamer cantando le lodi anche di giochi come Halo Infinite e Assassin’s Creed: Valhalla. Carpenter ha espresso entusiasmo per il sequel di Horizon, ma ha particolarmente elogiato la straordinaria performance di Ashly, voce di Aloy e responsabile del motion-capture.

Qui sotto potete vedere il tweet:

Thank you, John!! 🙏🏼 — Ashly Burch (@ashly_burch) February 19, 2022

