John Carter: Taylor Kitsch riflette sul flop del film di Andrew Stanton

Taylor Kitsch, protagonista di John Carter, riflette sul flop del film al botteghino e su ciò che ha fatto dalla sua uscita.

John Carter è stato rilasciato nel 2012, con il regista di WALL-E e Alla ricerca di Nemo, Andrew Stanton, al timone. Il film ha adattato la classica storia di Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars, con Kitsch nel ruolo dell’eroe John Carter. La star era in ascesa in quel momento, essendo apparsa in X-Men Origins: Wolverine al fianco di Hugh Jackman e in Friday Night Lights. Kitsch è stato affiancato da un cast impeccabile che includeva Lynn Collins, Willem Dafoe, Bryan Cranston, Thomas Haden Church, Samantha Morton, Mark Strong, Ciarán Hinds e James Purefoy.

John Carter è stata una scommessa costosa da parte della Disney, che sperava di dare il via a un franchise, sborsando $ 250 milioni per il budget del film. Il prodotto finale è stato uno spettacolo di azione e avventura fortemente alimentato dalla CGI che non è riuscito ad attirare il pubblico a causa di una campagna marketing scadente.

Critici e spettatori al tempo sono sembrati d’accordo sul giudicare il film come mediocre, divertente ma irregolare. Tuttavia, il franchise è sopravvissuto alle recensioni negative e, alla fine, l’ultimo chiodo nella bara di John Carter è stato l’incasso di soli $ 30 milioni prima di finire con poco più di $ 73 milioni a livello nazionale. La pellicola ottenuto alla fine un totale di 284 milioni di dollari al botteghino mondiale, portandolo ad diventare un fallimento.

Durante l’intervista esclusiva di Screen Rant con Kitsch, l’attore ha riflettuto positivamente su John Carter nonostante l’accoglienza negativa al momento della sua uscita. Sebbene all’epoca fosse difficile, Kitsch considera positiva la sua esperienza col film.

“Aww, grazie amico. Apprezzo anche il supporto di voi ragazzi. Sono sempre lusingato. Il vostro sostegno mi ha mostrato molto, ed ho imparato tanto da quel film. Ho ancora ottimi rapporti con quel film, il che dice molto. Ho imparato molto, e ho fatto dei grandi passi avanti personalmente e professionalmente da quel momento. All’epoca fece male, ovviamente, ma in retrospettiva, non cambierei nulla, a dire il vero. Abbiamo tutti quei momenti…

È divertente che ora le persone si fermino a parlare e riflettere sul film coi loro figli. Lo guardano in famiglia, e questo era il punto del film.”

