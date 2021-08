John Cena capisce perché Dave Bautista non voglia esser paragonato a lui o a The Rock

Dave Bautista è sempre stato un personaggio molto fuori dagli schemi dello star system, dicendo sempre la propria opinione senza peli sulla lingua (come quando supportò James Gunn dopo il licenziamento dalla regia di Guardiani della galassia Vol. 3). Una delle sue uscite più famose riguardano altri ex-wrestler ora attori come Bautista stesso, in particolare John Cena e Dwayne ‘The Rock’ Johnson, dicendo di non voler essere paragonato a loro:

Non paragonatemi a The Rock o a John Cena. Lo fanno tutti ed è una cosa che odio. Loro sono lottatori diventati stelle del cinema. Io sono…qualcos’altro. Ero un lottatore, ma ora sono un attore.

Durante una recente intervista con Esquire, per la promozione del suo nuovo film Gli amici delle vacanze, lo stesso John Cena ha commentato questa dichiarazione di Bautista affermando di comprendere e condividere quanto dichiarato dall’attore di Drax il Distruttore:

Diciamo che sono super triste più che altro perché Dave Bautista è un attore incredibilmente dotato. Ha fatto alcuni lavori davvero straordinari. Ma ritengo che quando qualcuno fa un’affermazione del genere sia importante cercare di capire le cose dal punto di vista di chi lo ha detto. Dave ha lavorato tantissimo sulla sua tecnica, si impegna tantissimo coi personaggi che interpreta e vuole davvero dare forma a un corpus di lavori in grado di definire la sua identità. Ed è una cosa che comprendo benissimo. Lui è davvero una delle persone più cordiali e generose che ti possa capitare d’incontrare e non ho alcun problema con lui perché credo davvero che lui non lo abbia con me. Vuole solo essere identificato e riconosciuto per il suo lavoro e non posso biasimarlo. Lo applaudo per questo. Apprezzo il fatto che abbia avuto il coraggio di dire qualcosa che, in un certo qual modo, gli consente di andare avanti sul suo percorso, lo apprezzo.

Sicuramente un’uscita poco elegante quella di Bautista, ma comprensibile è dire poco. Mettendo da parte Cena che, pian piano, sta dimostrando di poter offrire qualcosa come attore (si pensi a quanto sia stato meraviglioso come Peacemaker nel The Suicide Squad di James Gunn), paragonare un attore come Bautista a The Rock è un grosso azzardo. Da una parte abbiamo più uno showman che un attore, dall’altra abbiamo Bautista che mette anima e corpo in ogni personaggio che interpreta. Da tener conto che al momento Bautista può vantare ben due collaborazioni con Denis Villeneuve, uno dei migliori registi attualmente in circolazione.

