John David Washington raggiunge Christian Bale e Margot Robbie per il nuovo film di David O. Russell

Ora che è partito non lo ferma più nessuno. John David Washington è un attore che si è fatto conoscere da tutto il mondo per la sua meravigliosa perfomance in Blackkklansman di Spike Lee, mentre quest’anno è arrivata la vera e propria svolta della sua carriera con il gigantesco Tenet di Christopher Nolan (che a giudicare da come sta andando l’industria cinematografica possiamo già definirlo come il film del 2020).

Washington è un attore che, piaccia o meno, sta facendo parlare di sé e non poco, e questo lo porta sotto i riflettori di molti registi e produttori che ora vogliono lavorar con lui. Tra questi abbiamo il talentuosissima David O. Russell, regista de Il lato positivo e American Hustle.

David O. Russell tornerà a breve sui grandi schermi con un film al momento avvolto nel mistero, di cui non si sa nulla se non che sarà scritto e diretto da Russell, fotografato da Emmanuel Lubezki (che tornerà al cinema dopo tre anni dal suo ultimo film) e con un cast composto per ora da Christian Bale e Margot Robbie. Insomma, tutti nometti diciamo.

Ora giunge la notizia ufficiale che John David Washington è entrato a far parte di questo misterioso progetto, affiancando due nomi già a dir poco noti e talentuosi.

Non appena avremo maggior informazioni ve le comunicheremo istantaneamente!

Fonte: Variety

Mi piace: Mi piace Caricamento...