John Henry: Terry Crews protegge due adolescenti immigrati da una gang nel primo trailer

Terry Crews assume il ruolo principale in un nuovo film d’azione della Saban Films intitolato John Henry.

Il film segue le vicende di un uomo tranquillo con un passato violento che si ritrova a proteggere un paio di adolescenti immigrati che vivono a Los Angeles e si ritrovano terrorizzati da una banda locale. Per portare a termine il lavoro, John Henry porta con sé una mazza gigante che usa quando qualcuno si mette sulla sua strada.

Nel film recitano anche Chris ‘Ludacris’ Bridges, Jamila Velazquez, Tyler Alvarez, Ken Foree, Joseph Julian Soria e Dohn Norwood. Se siete fan di Crews, allora questo è un film che probabilmente vorrete vedere.

La sinossi recita: “L’ex membro della banda, John Henry (Terry Crews), ha scambiato la violenza per una vita più tranquilla per prendersi cura del suo vecchio padre (Ken Foree) nel sud di Los Angeles. Henry incontra due adolescenti immigrati che scappano dal suo ex leader della banda (Chris ‘Ludacris’ Bridges) e in quel momento dovrà decidere se riportare in vita il suo passato travagliato per contribuire a dare ai due ragazzi un futuro migliore“.

Saban Films rilascerà John Henry in alcuni cinema statunitensi e su VOD a partire dal 24 gennaio 2020.

Qui sotto potete vedere il trailer:

