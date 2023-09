John Wick 4 avrà un seguito? Tutte le ultime rivelazioni del regista Stahelski!

L’attesa per “John Wick 4” è palpabile, ma quanto siamo pronti a immergerci nuovamente nel mondo di questo iconico cacciatore di taglie? Chad Stahelski, il geniale regista che ha portato alla luce l’universo di John Wick, si è recentemente confidato nell’episodio imperdibile dell’Happy Sad Confused Podcast, rivelando alcune sorprendenti prospettive sul futuro del franchise.

L’interrogativo cruciale che aleggia nell’aria è se ci sarà spazio per un “John Wick 5”. Stahelski, insieme a Lionsgate e la stella indiscussa Keanu Reeves, sembra disposto a dare nuova vita a questo personaggio amato, ma con una chiara determinazione: non ridurre il tutto a una semplice ricetta di successo. Il regista esprime l’importanza di una narrativa profonda e significativa, conscio che il pubblico merita molto di più che un’ennesima ripetizione delle gesta di Wick.

Le parole del regista

Stahelski, afferma, non si considera solo il capitano di questa nave, ma anche uno dei passeggeri. E come passeggero, sarebbe il primo a sentirsi tradito se l’universo di John Wick venisse sfruttato in modo superficiale. L’obiettivo è mantenere viva la fiamma dell’amore per il personaggio e il suo mondo, garantendo che ogni passo successivo sia intrapreso con la stessa passione e dedizione che hanno reso questo franchise un successo globale.

Ma, come ammette umilmente, anche i maestri del cinema hanno le loro incertezze quando si tratta del futuro di John Wick: “Non siamo così intelligenti”, conclude il regista, lasciando tutti con il fiato sospeso riguardo alle prossime avventure del cacciatore di taglie più famoso del cinema.

John Wick 4: tra mistero e azione, cosa aspettarsi dal quinto capitolo?

Mentre l’ansia cresce per il prossimo capitolo della saga di John Wick, ciò che possiamo aspettarci dalla trama è ancora avvolto nel mistero. I fan di tutto il mondo attendono con trepidazione il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Wick, ma cosa succederà a questo indomabile cacciatore di taglie nel quarto episodio?

Le speculazioni sono all’ordine del giorno, con teorie che vanno dalla ricerca di vendetta alla scoperta di oscuri segreti del suo passato. Una cosa è certa: l’azione sarà al centro della scena, con coreografie mozzafiato e sparatorie ad alta intensità. Ma come reagirà il pubblico a questa nuova avventura? La pressione è alta, ma il fascino di John Wick è indiscutibile. Resta da vedere se il quarto capitolo riuscirà a mantenere il ritmo frenetico e l’appeal che hanno reso questa serie così amata da tutti.