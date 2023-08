John Wick 4 è eccessivo? I fan spiazzati, mai visto un capitolo così

Siamo di fronte a un punto di svolta: John Wick 4 è arrivato su Prime Video, incendiando gli schermi e scatenando dibattiti appassionati. È come se l’energia scatenata da John Wick si fosse riversata nella vita di chi lo guarda, dividendo i cuori e le menti degli spettatori. Si sa, il successo ha dimensioni smisurate, con incassi che sembrano trascendere le leggi della realtà, ma c’è qualcosa di più profondo che si nasconde sotto la superficie.

Nessuna pietà, solo adrenalina e colpi di scena ad ogni angolo: John Wick 4 non si accontenta di restare nell’ombra dei capitoli precedenti, ma cerca di spingersi oltre, sfidando gli stessi confini del franchise. Come uno scontro tra titani, questo film si erge, affrontando l’arduo compito di soddisfare gli appetiti insaziabili dei fan più affezionati. Allo stesso tempo attirare nuovi seguaci nella sua orbita cinetica. Una sensazione di déjà vu con una spruzzata di innovazione permea l’aria, e ciò che emerge è una creatura cinematografica che evoca echi di Mission: Impossible e Fast & Furious, mentre lotta per mantenere la sua identità inconfondibile. È un viaggio avvincente, come un battito di cuore accelerato, e in tutto questo trambusto emerge un parallelo con l’audace audacia di John Wick 4 rispetto a ciò che è accaduto in The Raid e The Raid 2. Chad Stahelski prende ispirazione dalle maestrie marziali di questi titoli, portando l’azione a nuovi livelli di impeto e coinvolgimento. È come assistere a un duello tra le menti creative, un’esplosione coreografica di colpi mozzafiato che rende John Wick 4 una pietra miliare indimenticabile.

Intrighi oscuri e destini intrecciati: la trama di John Wick 4

Sediamoci e prepariamoci a immergerci nel fitto intreccio che è la trama di John Wick 4. In questo capitolo, il nostro eroe senza pietà, John Wick, ha avuto un incontro ravvicinato con l’intera galassia criminale. Dopo essere sopravvissuto a due film interi di scontri mortali, Wick si ritrova ora di fronte a uno dei potenti membri della Gran Tavola, disposto a sborsare una cifra da capogiro per la sua testa. La sfida è lanciata, una sfida che si trasforma in un duello epico, un rituale antico che potrebbe finalmente regalare a John l’elusiva libertà.

Ma aspetta, c’è di più. Un killer freelance fa il suo ingresso sulla scena, insegue John Wick come un’ombra, sempre accompagnato da un misterioso cane. Le sue motivazioni rimangono enigmatiche, un segreto custodito con gelosia. Una famiglia legata al passato di Wick, quella di Osaka, sembra destinata a giocare un ruolo cruciale. Ma le carte vengono mescolate e un nuovo personaggio emerge, l’assassino cieco, interpretato magistralmente da Donnie Yen. Il palcoscenico è un vortice di azione, un tour de force in cui ogni personaggio aggiunge la sua nota unica all’orchestra di violenza e ingegno. Un’ecosistema cinematografico in cui tutto è possibile, dove la normalità cede il passo all’eclettismo, e John Wick 4 diventa una danza frenetica attraverso il bizzarro e il sublime.

Sommerso o salvato?

In definitiva, John Wick 4 si evolve in un universo che non conosce confini. Un luogo dove l’azione non è solo uno spettacolo, ma un elemento costante, un’arena di confronto che accelera il battito del cuore degli spettatori. È come se il mondo di John Wick si materializzasse in una dimensione parallela, dove ogni individuo è un pezzo fondamentale del mosaico narrativo. Un’esperienza videoludica incarnata nel cinema, una sinfonia di adrenalina che richiama e amplifica i capisaldi di questa saga senza tempo.