John Wick 4: ecco il trailer del nuovo capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves

John Wick sta per tornare, dal 23 marzo 2023 solo al cinema, con 01 Distribution.

Grazie alla Leone Film Group possiamo mostrarvi il primo trailer di John Wick 4, il nuovo film parte del franchise che vede come protagonista Keanu Reeves, ambientato per le vie di Tokyo.

La sinossi recita: “John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemic”.

Potete vederlo qui sotto:

