John Wick 4: la controversia sull’accento di Bill Skarsgård accende le critiche

Nel calderone infuocato di John Wick 4, una delle questioni più accese è stata l’accento fuori dagli schemi di Bill Skarsgård, interprete del malvagio Marchese Vincent De Gramont. Chad Stahelski, il genio dietro la macchina da presa di questo straordinario capitolo della saga, ha finalmente risposto alle voci di critica che hanno circondato l’accento di Skarsgård. Nel corso di un’apparizione esclusiva al podcast Happy Sad Confused, Stahelski ha rivelato dietro le quinte dettagli esplosivi sul processo creativo dell’attore.

“[Skarsgård] È arrivato e ha detto: ‘Voglio fare un francese un po’ storto, tipo l’accento Cajun’. E io: ‘Non ho idea di come suoni’. Alcuni ci hanno preso un po’ per il c*lo perché non era un buon accento francese. Io ho detto: ‘Ragazzi, non dovrebbe essere francese’. Non stava cercando di essere francese, è un ragazzo che parla francese.” John Wick 4, un tour de force cinematografico, ha fatto il suo debutto nelle sale italiane il 23 marzo, e con un cast che annovera Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane, è una vera e propria esplosione di adrenalina. Il film, girato nella suggestiva cornice di Berlino, porta la firma di Michael Finch e Shay Hatten. Scopri ogni segreto su questa pellicola straordinaria nella nostra esaustiva scheda!

John Wick – La leggenda vivente del cinema d’azione

John Wick è un’icona, una leggenda vivente nei territori impavidi del cinema d’azione contemporaneo. Keanu Reeves, l’indomito interprete di questo personaggio, è riuscito a trasformarlo in un’icona senza tempo grazie alla serie di film omonima, creata dal genio di Derek Kolstad. In questo rapido riassunto, vi immergeremo nell’essenza del personaggio.

L’Anima Oscura: John Wick, noto come “Baba Yaga” o “Il Boogeyman,” è un ex assassino professionista che ha cercato di abbandonare l’oscura sua vita dopo aver conosciuto l’amore con sua moglie, Helen. La tragica scomparsa di Helen ha segnato profondamente John, risvegliando il demone che credeva di aver sepolto.

La Perdita che Scatena l’Inferno: Il cammino di John Wick inizia con una perdita straziante: la morte di sua moglie, che gli lascia in eredità solo un cucciolo di cane chiamato Daisy. Quando un gruppo di delinquenti irrompe nella sua casa, ruba la sua auto e uccide brutalmente Daisy, John Wick inizia una furia omicida che lo riporta indietro nell’abisso del suo passato oscuro.

Maestria nel Combattimento: John Wick è conosciuto per la sua incredibile abilità nel combattimento corpo a corpo, nella precisione nell’uso delle armi da fuoco e nella strategia tattica impeccabile. È un virtuoso di vari stili di combattimento, capace di sconfiggere in modo spettacolare numerosi nemici.

L’Universo Criminale: La saga di John Wick si svolge in un mondo sotterraneo popolato da assassini, mafiosi e intricati intrecci di organizzazioni criminali. John Wick è una figura leggendaria in questo universo, rispettata e temuta da ogni angolo. Un’icona che brilla come una stella nel firmamento del cinema d’azione.