John Wick: Chapter 4, ecco uno sneak peek del quarto capitolo della saga

John Wick: Chapter 4 non arriverà nelle sale fino alla prossima primavera, ma il primo filmato è stato rivelato venerdì al Comic-Con di San Diego.

Per la minoranza che non ha visto il primo John Wick, il film segue il personaggio di Reeves dopo che degli uomini hanno fatto irruzione nella sua casa, rubato la sua auto d’epoca e ucciso il suo cane, l’ultimo regalo fattogli dalla sua defunta moglie.

È stato rivelato che Wick è un famoso assassino, che è stato paragonato al mitico uomo nero russo chiamato “Baba Yaga”, precedentemente alle dipendenze di Viggo Tarasov, il capo del sindacato criminale russo. Ironia della sorte, il figlio di Viggo è uno degli uomini che hanno fatto irruzione nella casa di Wick. I film successivi hanno esplorato il mondo sotterraneo degli assassini, con l’ormai iconico franchise che ha incassato fino a 587 milioni di dollari in tutto il mondo finora. Detto questo, l’influente film del 2014, John Wick, ha rischiato quasi di non essere realizzato.

Al Comic-Con di San Diego di quest’anno, lo stuntman diventato regista, Stahelski, ha preso parte al panel Directors on Directing nella Hall H. Durante l’evento, Stahelski ha ricordato il concept del film d’azione, che originariamente seguiva un uomo di 75 anni prima che Reeves firmasse, quello sarebbe diventato il suo debutto alla regia. Lo studio inizialmente ha rifiutato l’idea di Stahelski per Jon Wick perché non era un “film di appuntamenti”.

Sebbene qualsiasi film con la morte del migliore amico dell’uomo non sia necessariamente un “film di appuntamenti”, il franchise di John Wick ha creato un proprio genere tra i film d’azione. Oltre al co-regista (non accreditato) di John Wick e collega stuntman David Leitch, che ha diretto Atomic Blonde, Deadpool 2 e fra poco debutterà con Bullet Train, nessun film riesce a replicare la formula di John Wick, anche se c’è qualcuno che c’ha dignitosamente provato, come Kate.

Il franchise sta progressivamente diventando un universo. Non solo ci sarà una serie prequel, The Continental, ma è in lavorazione uno uno spin-off al femminile diretto da Len Wiseman, Ballerina, con Ana de Armas.

Anche se il film non ha avuto una presenza ufficiale al Comic-Con, c’è stata un’apparizione a sorpresa di Keanu Reeves, dove lui e il regista Chad Stahelski hanno rilasciato lo sneak peek. Il trailer si apre con John Wick (Reeves) nella neve. Sta parlando con Hiroyuki Sanada (che i fan del franchise sapranno che era originariamente considerato il cattivo del terzo film; qui sembra molto più sereno), che dice: “Hai pensato a dove finirà?”.

Il nuovo John Wick uscirà il 24 marzo 2023.

Qui sotto potete vedere lo sneak peak:

