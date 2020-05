John Wick: è stato Keanu Reeves a scegliere il titolo del film

Strano ma vero, è stato Keanu Reeves a scegliere il titolo del film John Wick facendolo diventare un’icona.

Il cinema d’azione negli ultimi anni ha sfornato dei titoli veramente interessanti, come Mission: Impossible – Fallout, e veri e propri capolavori assoluti del cinema come Mad Max: Fury Road. Ma una delle new entry più importanti degli ultimi vent’anni all’interno del panorama action è la saga di John Wick.

La saga inizia con l’omonimo film del 2014 per la regia di Chad Stahelski insieme a David Leitch, con Keanu Reeves nei panni del personaggio divenuto una vera e propria icona del cinema grazie al suo look da Baba Yaga e la sua determinazione che lo porta ad essere uno dei killer più spietati della storia del cinema.

La regia di Stahelski e il mondo creato dallo sceneggiatore Derek Kolstad sono essenziali per la riuscita del personaggio e di tutt’e tre i film usciti fino ad oggi, ma anche il lavoro di preparazione e immedesimazione svolto da Keanu Reeves per interpretare John Wick è stato cruciale per poter dire con certezza che stiamo parlando di un nuovo punto di riferimento per il cinema d’azione.

Allenamenti intensivi e un cambio look radicale che hanno portato l’attore ad essere incredibilmente celebre come lo fu ai tempi di Matrix, ma soprattutto è grazie allo stesso Reeves se oggi i film in questione hanno come titolo il nome del personaggio.

Pochi lo sanno, ma inizialmente il film del 2014 con cui tutto ebbe inizio doveva intitolarsi Scorn, che tradotto significa “disprezzo” o “sdegno”. Un titolo perfetto per rappresentare il personaggio, ma tutti sul set continuavano a riferirsi al progetto come John Wick, soprattutto Reeves. A quel punto la produzione capì che Scorn non era un titolo accattivante e potente come il nome dello stesso protagonista.

Il resto è storia, ed ora quando sentiamo nominare “John Wick” non possiamo non pensare a Keanu Reeves vestito di nero, con barba e capelli lunghi, incazzato contro tutto il mondo.

E ovviamente con un paio di matite sempre a portata di mano.

Fonte: Comicbook

John Wick è un film del 2014, per la regia di Chad Stahelski, scritto da Chad Stahelski, e con Kevin Scott Frakes come produttore.

La fotografia è a cura di Jonathan Sela, mentre la colonna sonora è stata composta da Tyler Bates e Joel J. Richard.

Nel cast Keanu Reeves (John Wick), Alfie Allen (Yosef Tarasov), Michael Nyqvist (Viggo Tarasov), Willem Dafoe (Marcus), Lance Reddick (Charon) e Ian McShane (Winston).

Mi piace: Mi piace Caricamento...