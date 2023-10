John Wick: le scene sembrano “finte” e i critici si lamentano. La risposta del regista zittisce tutti!

La saga di John Wick, un’epica odissea di violenza stilizzata e vendetta sfrenata, è un’esplosione di adrenalina per gli amanti del cinema d’azione. Le scene spettacolari e quasi surreali hanno catturato l’immaginazione dei fan in tutto il mondo. Tuttavia, alcuni critici hanno sollevato il sopracciglio sull’apparente “mancanza di realismo” di queste sequenze e sul fatto che il protagonista sembra sopravvivere a situazioni impossibili.

Ma ecco la verità che il regista Chad Stahelski rivela in un’intervista esclusiva: l’irrealismo è intenzionale. Stahelski sottolinea che questa scelta stilistica è un omaggio agli audaci film hardboiled degli anni ’70, un genere in cui la brutalità era spesso esagerata. La chiave di tutto, secondo Stahelski, è far divertire il pubblico.

John Wick in un’artwork ispirato all’estetica del fumetto

Il commento del regista di John Wick contro i critici

La filosofia di Stahelski è chiara: far sentire il pubblico parte dell’azione. I film di John Wick non cercano di far ridere in modo forzato, ma sfruttano la brutalità esagerata per creare momenti di pura eccitazione.

Come afferma Stahelski, è l’enfasi posta su una normale scena di violenza a rendere il momento divertente. Un certo evento violento, se esagerato fino alle estreme conseguenze, riesce a fare il giro dell’orologio e a divenire ilare, scatenando le risate del pubblico.Basta quindi con i moralismi da cinema d’essè! La violenza è quello che il pubblico vuole, e la violenza è quello che ottiene.

John Wick è indubbiamente una delle saghe di maggior successo al botteghino, con un incasso di oltre un miliardo di dollari, dimostrando che il suo approccio all’azione stravagante ha conquistato il cuore dei fan di tutto il mondo. Quindi, mentre alcuni possono ancora domandarsi come John riesca a sfuggire a ogni situazione impossibile, ora sappiamo che l’irrealismo è la sua forza segreta. La saga è una celebrazione dell’eccesso, un’ode alla pura adrenalina cinematografica che continua a incantare il pubblico.

Un capitolo oscuro

La star Keanu Reeves è una presenza iconica nei film, ma c’è un retroscena oscuro che pochi conoscono. In una recente intervista, Reeves ha rivelato di aver espresso un desiderio insolito per il suo personaggio in John Wick 4.

Mentre il pubblico rimane affascinato dalle abilità straordinarie di John Wick, sembra che Reeves fosse disposto a sacrificare il suo personaggio per un epico finale. Tuttavia, i produttori avevano altri piani, desiderando lasciare aperta la possibilità di un ritorno futuro. Questa rivelazione getta una luce intrigante sulla mente dell’attore dietro l’iconico personaggio.

Il futuro di John Wick rimane avvolto nel mistero, ma una cosa è certa: l’inarrestabile e spettacolare avventura di John Wick continua a sorprendere e affascinare il pubblico di tutto il mondo!