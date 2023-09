Johnny Depp avvistato sul set di “Modi”: tutte le anticipazioni sul suo nuovo capolavoro!

Budapest, 2023 – Johnny Depp ha dato il via alle riprese del suo nuovo film, “Modi,” un biopic straordinario che ci farà viaggiare indietro nel tempo fino al 1916, nel bel mezzo della Prima guerra mondiale. Questa pellicola affascinante ci catapulterà nella vita tumultuosa e misteriosa del celebre pittore Amedeo Modigliani.

Il set, magistralmente ricostruito nelle strade della capitale ungherese, è stato teatro di momenti intensi e incantevoli. E proprio tra quelle vie, alcuni fortunati fan e passanti hanno avuto l’opportunità di catturare Johnny Depp mentre dirigeva le prime, entusiasmanti sequenze. Un’esperienza da non perdere! Potete gustarvi l’anteprima nel video esclusivo sul profilo TikTok @caz_uk. (Non perdete tempo, potrebbe essere necessario effettuare il login!)

Johnny Depp, Riccardo Scamarcio e Al Pacino: il trio perfetto per il nuovo capolavoro su Modigliani

Lasciatevi trasportare nella Parigi dei primi anni del Novecento, un mondo di emozioni travolgenti e destini straordinari. “Modi” ci regalerà un’immersione senza precedenti nelle 48 ore più turbolente della vita dell’artista livornese Amedeo Modigliani.

Dopo un disastroso episodio in un ristorante, Modigliani si trova inseguito dalla polizia, vagando per le strade di una Parigi devastata dalla guerra. Tuttavia, le cose prendono una svolta incredibile quando l’artista apprende che un celebre collezionista d’arte, interpretato magistralmente da Al Pacino, sta per arrivare in città per acquistare le sue opere. Questa esperienza epocale cambierà per sempre la vita dell’artista, a lungo considerato un fallimento critico e commerciale, ma che grazie a questa opportunità si affermerà come una vera leggenda dell’arte.

Riccardo Scamarcio nel biopic su Caravaggio (2022)

A indossare i panni di Modigliani sarà l’eccezionale Riccardo Scamarcio, mentre Pierre Niney, già noto per la sua interpretazione di Yves Saint-Laurent, affiancherà Al Pacino nel ruolo del collezionista d’arte Maurice Gangnat. Un cast straordinario per una storia straordinaria.

Questo progetto rappresenta anche il ritorno di Johnny Depp alla regia, ben venticinque anni dopo il suo esordio dietro la macchina da presa con “Il Coraggioso“.

La vita di Johnny dopo il trionfo in tribunale contro Amber Heard

In una delle battaglie legali più mediatiche degli ultimi anni, Johnny Depp ha ottenuto una vittoria senza precedenti contro l’ex moglie, l’attrice Amber Heard. Questo processo altamente pubblicizzato ha messo in luce la tenacia dell’attore nel difendere la sua reputazione e il suo onore.

I dettagli del caso sono stati dibattuti a lungo nei tribunali, ma alla fine, la giustizia ha riconosciuto che Johnny Depp è stato vittima di diffamazione e ha assolto l’attore dalle accuse mosse contro di lui. Questa vittoria segna un importante capitolo nella vita di Depp e rappresenta una svolta nella sua battaglia legale con Amber Heard.

Johnny Depp può ora guardare al futuro con speranza e determinazione, mentre continua a lavorare sul set di “Modi,” il suo prossimo grande progetto cinematografico.