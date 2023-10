Johnny Depp è irriconoscibile in questo trailer! L’attore ha fatto qualcosa di impensabile, tutto sulla sua trasformazione!

Siete pronti ad una di quelle sorprese che capitano poche volte nella vita? Un’icona indiscussa del cinema sta per tornare sugli schermi in una forma… sorprendente. Johnny Depp, il maestro della metamorfosi, si è trasformato nuovamente, ma questa volta sotto forma di un audace personaggio animato noto come Johnny Puff! Il suo ritorno nell’ecosistema dell’animazione è stato annunciato con un trailer mozzafiato, e possiamo solo dire una cosa: è assolutamente irreconoscibile!

Johnny Puff, un personaggio che ha già conquistato i cuori dei fan nella serie animata Puffins, sta per sbarcare sul grande schermo con “Johnny Puff: Secret Mission“. Questa avventura epica è programmata per il 2024, e i fan non vedono l’ora di vedere Johnny Depp dare voce a questo audace personaggio marino in un’impresa segreta che li porterà in territori sconosciuti.

Johnny Depp diventa Johnny…Puff! Tutto sul nuovo personaggio

Ma cosa c’è dietro questa nuova avventura? Bene, Johnny Depp è stato scelto per doppiare Johnny Puff, il protagonista, e insieme ai suoi amici pelosi e pennuti, compresi Tic e Tac, Didi e Pie, e l’adorabile tricheco Otto, si immergerà in una missione che ha il potenziale per cambiare tutto. Unisciti a loro in un’emozionante avventura che mette in evidenza importanti temi come l’uguaglianza di genere, l’inquinamento e la salvaguardia dell’ambiente.

Johnny Puff, alter ego animato di Johnny Depp

Ma le sorprese non finiscono qui! Johnny Depp, noto per la sua versatilità, non è solo coinvolto nell’animazione. Mentre ci delizia con il suo Johnny Puff, lo vediamo anche svolgere un ruolo dietro le quinte. L’attore è attualmente a Budapest, dove sta lavorando sul suo secondo film da regista, “Modi“, un epico biopic basato sulla vita del celebre pittore Amedeo Modigliani.

Le riprese di Modì, l’ultimo film diretto da Depp con Riccardo Scamarcio

Nelle ultime settimane, abbiamo avuto uno sguardo esclusivo sul set, dove l’eccezionale Riccardo Scamarcio interpreta il pittore livornese nelle 48 ore più turbolente e drammatiche della sua vita. Ma non è tutto: Luisa Ranieri è la modella Rosalie, mentre Al Pacino sfoggia il suo talento nel ruolo di Maurice Gangnat, un appassionato collezionista d’arte. Il film, scritto da Jerzy e Mary Kromolowski, è basato sull’omonima opera teatrale, ma purtroppo, al momento, non possiamo ancora confermare una data di uscita. Johnny Depp sta lavorando con grande impegno su questo progetto, e i fan non vedono l’ora di scoprire il risultato finale.

In breve, Johnny Depp continua a sorprenderci con la sua versatilità, sia come voce di Johnny Puff nell’animazione che come regista nel dramma biografico “Modi”. Il suo talento senza limiti continua a tenerci con il fiato sospeso e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserva il futuro!