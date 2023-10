Johnny Depp, lite sul set con la regista di Jeanne du Barry? Ora parla lei, tutta la verità sui rapporti con l’attore!

Nel corso di una recente intervista, la regista Maïwenn ha cercato di affrontare il dibattuto argomento riguardante le tensioni avute con Johnny Depp sul set del loro ultimo progetto, Jeanne du Barry. È vero che i due hanno avuto una discussione accesa sul set del film? Tutta la verità della regista su quanto accaduto.

Maïwenn e Johnny Depp hanno litigato sul set? Tutta la verità

Sin dall’aprile scorso, come riporta Cinematographe, Maïwenn aveva ammesso di aver avuto qualche tensione con Johnny Depp durante le riprese del film Jeanne du Barry, che è stato presentato in anteprima lo scorso maggio alla 76esima edizione del Festival di Cannes. La regista ha deciso di ritornare sull’argomento, cercando di minimizzare la situazione.

Nel corso di ogni ripresa, afferma, ci sono inevitabilmente delle tensioni, e chiunque dica il contrario sta semplicemente mentendo. Quando l’intervistatore ha chiesto se ci fossero stati problemi specifici con la star de I Pirati dei Caraibi, Maïwenn ha risposto con decisione che le tensioni sono parte integrante di ogni ripresa. Si creano dinamiche complesse tra attori, tra attori e registi, e persino tra registi e tecnici. Si passano ore ed ore insieme, a lavorare fianco a fianco, per periodi di tempo estesi.

Johnny Depp ne I Pirati dei Caraibi

La scelta dell’attore per Jeanne du Barry

In seguito, Maïwenn ha rivelato di non essersi mai preoccupata per i problemi legali che Johnny Depp ha affrontato recentemente. Ciò che conta per lei, ribadisce, è ciò che desidera per il suo film. È fondamentale per lei mantenere viva la passione e non può permettersi di preoccuparsi di tutto il resto, delle polemiche o dei commenti esterni. La regista desiderava fortemente l’attore nel progetto, poiché riempie il personaggio con la sua presenza magnetica.

È innegabile che i conflitti sul set siano una realtà nel mondo del cinema. Il fatto che le tensioni si siano create tra Maïwenn e Johnny Depp non dovrebbe sorprendere nessuno. Sono due talenti di grande calibro che lavorano a contatto stretto per realizzare una visione comune. È inevitabile che ci siano disaccordi, ma è anche grazie a questi conflitti che emergono spesso le migliori interpretazioni e creazioni artistiche. Nonostante le tante polemiche che circondano Johnny Depp, Maïwenn ha evidenziato la sua capacità unica di immedesimarsi nel personaggio e di dargli vita in maniera straordinaria. È questo ciò che conta per la regista francese: l’arte, il talento e la magia che l’attore è in grado di portare sul set. Nonostante i contrasti, il film è riuscito a raggiungere grandi risultati e a conquistare il pubblico del Festival di Cannes.