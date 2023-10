Johnny Depp: iniziate le riprese di “Modì” a Budapest! Il video sul set fa impazzire i fan

L’universo cinematografico sta per esplodere in una cascata di colori e passioni, e il responsabile di questa magia è il leggendario Johnny Depp! Il grande attore ha dato il via alle riprese di “Modì” a Budapest, il film che ci porterà nel cuore dell’arte italiana con un tocco di classe hollywoodiana.

Le riprese di Modì a Budapest

Tra le stelle che brilleranno in questa produzione spicca il talentuoso Riccardo Scamarcio, che incarna il tormentato pittore Amedeo Modigliani. Nell’epico video dal set che vi mostriamo qui di seguito, Scamarcio cattura l’anima di Modigliani con una maestria che lascia senza fiato. La passione e l’arte si fondono in un unico istante, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva questo capolavoro in divenire!

Il video delle riprese è visibile su Instagram sulle pagine bhrt.ba e edis_deljkovic.

Le strade di Budapest si trasformano nella Parigi degli anni ’20, un’ambientazione magica per un’opera destinata a entrare nella storia del cinema. Ma le sorprese non finiscono qui, perché a breve il set si trasferirà in Italia, terra d’origine dell’eclettico Modigliani. Per Johnny Depp, questo progetto rappresenta un ritorno alle sue radici da regista, ben 25 anni dopo l’indimenticabile “Il Coraggioso”, in cui condivideva lo schermo con l’indimenticabile Marlon Brando. La magia del cinema si rinnova, e “Modì” è destinato a essere una pietra miliare in questa straordinaria carriera.

Amedeo Modigliani, il pittore che ha ispirato Johnny Depp

Amedeo Modigliani: chi è l’anima ribelle che ha ispirato Johnny Depp

Nella storia dell’arte, pochi nomi brillano con la stessa intensità di Amedeo Modigliani, un pittore ribelle che ha sfidato i confini dell’immaginazione. Questa è la storia di un genio nato a Livorno, una città baciata dal sole e dalle onde del mare. Ma Modigliani non era un artista comune; era un visionario, un’anima inquieta che ha plasmato il suo destino con pennellate di passione e rivoluzione.

La sua opera, intrisa di sensualità e mistero, ha conquistato il cuore di milioni di appassionati d’arte in tutto il mondo, ma anche quello di un attore straordinario: Johnny Depp. L’incarnazione di Modigliani da parte di Depp in “Modì” è una celebrazione dell’arte e della vita, un tributo a un’icona che ha ispirato generazioni. La vita di Modigliani è un romanzo avvincente, un susseguirsi di amori appassionati, amicizie profonde e lotte contro i mulini a vento dell’arte moderna.

Lasciatevi trasportare nell’universo di Amedeo Modigliani, un viaggio emozionante e travolgente attraverso i colori e le emozioni di un artista che ha segnato un’epoca. Johnny Depp, nel suo film straordinario, ci guiderà attraverso questa avventura straordinaria, portando alla luce l’anima di Modigliani come mai prima d’ora. Preparatevi a vivere un’esperienza unica e indimenticabile, perché “Modì” è destinato a essere una vera leggenda!