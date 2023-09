Joker 2, l’atteso sequel svela un mistero musicale da brividi!

Il mondo cinematografico è in fibrillazione, e non è difficile capire il motivo. Il prossimo 3 ottobre 2024 segnerà l’arrivo nelle sale di un sequel molto atteso: Joker 2, diretto dal maestro Todd Phillips. Ma cosa possiamo aspettarci da questa nuova incarnazione del folle clown? Durante un’intervista esclusiva rilasciata durante la promozione del suo ultimo lavoro, “Assassinio a Venezia,” la compositrice Hildur Guðnadóttir ha gettato un’inaspettata ombra di mistero sulla pellicola. Quando interrogata da Comicbook sulla colonna sonora del film, Hildur Guðnadóttir ha rivelato solo un enigmatico indizio: “Posso solo dire che ci sarà tanta musica,” ha dichiarato, sorridendo misteriosamente. “È tutto ciò che posso dire.”

Ricordiamo che il primo capitolo di Joker è stato un trionfo senza precedenti, guadagnando a Guðnadóttir il suo primo Oscar. Con il mondo in attesa del sequel, sono in molti a chiedersi quali nuove profondità e angoli oscuri del Joker verranno esplorati. Tuttavia, il velo di segretezza che circonda il progetto è impenetrabile. Gli appassionati dovranno armarsi di pazienza e attendere con trepidazione il ritorno di uno dei personaggi più iconici del mondo del cinema. La domanda rimane: quale sinistra melodia risuonerà attraverso le note di Joker 2? La risposta, per ora, sfugge a tutti.

Joker 2: una rivoluzione musicale che sconvolgerà il pubblico

Le sorprese non finiscono qui, cari appassionati di cinema. A giugno, Zazie Beetz, la talentuosa interprete di Sophie Dumon, ha concesso un’intervista a Variety, rivelando dettagli che faranno tremare il mondo del cinema. Il sequel del film che ha raccontato la trasformazione del clown in Joker si prepara a sconvolgere il pubblico in modi che nessuno si sarebbe mai aspettato.

“Credo che la gente rimarrà completamente sorpresa,” ha dichiarato Beetz con un sorriso misterioso. “Non sarà quello che si aspettano, perché sarà un musical. La musica e la danza saranno il cuore pulsante di questa storia. Penso che avrà un impatto incredibile.”

Non solo, Zazie Beetz ha anche svelato il suo entusiasmo per Lady Gaga, che fa parte del cast del film insieme a Joaquin Phoenix. “È una persona accogliente e gentile,” ha affermato Beetz. “Mi ha fatto sentire subito a mio agio sul set. Anche se è una superstar, è rimasta con i piedi per terra, è semplicemente Stefani.”

Con Joaquin Phoenix e Lady Gaga pronti a scatenarsi sul grande schermo insieme a un cast stellare, tra cui Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener, Joker 2 si preannuncia come un’esperienza cinematografica epocale. L’appuntamento è fissato per il 4 ottobre 2024, e l’interrogativo principale resta: saranno pronti gli spettatori a ballare al ritmo del Joker?