Joker e la lite tra Joaquin Phoenix e Robert De Niro

Dato il carattere dell’attore non sembra una sorpresa la lite che c’è stata tra Joaquin Phoenix e Robert De Niro prima della produzione di Joker.

Joker è stato il film simbolo del 2019, non solo per essere uno dei migliori film tratti da un fumetto, ma soprattutto per l’incredibile incasso che ha portato a casa, per non parlare della quantità infinita di nomination (non di vittorie) ottenute durante la stagione dei premi, conclusasi con gli Oscar di febbraio.

Gran parte del successo è dovuto alla straordinaria perfomance di Joaquin Phoenix, che non fa altro che confermare di essere uno degli attori migliori attualmente in circolazione, ma anche di avere un carattere alquanto… particolare.

Sono note le sue sfuriate e fughe dal set del film di Todd Phillips, per non parlare di altri incidenti della sua vita passata, ma viene fuori ora una lite avvenuta tra l’attore statunitense e il grande Robert De Niro, interprete di Murray Franklin nel film.

Durante un’intervista con QG, Phoenix ha parlato di questo scontro avvenuto con De Niro durante la pre-produzione del film, fase nella quale si è soliti fare una lettura di gruppo del copione, provando le varie scene insieme al regista, allo sceneggiatore e al produttore. De Niro è un attore che vuole fare questo procedimento che lo aiuta nel suo lavoro, ma non per Phoenix.

L’attore neo premio Oscar preferisce arrivare sul set “impreparato”, con un’ansia che lo spinge a tirar fuori il meglio di sé e ad improvvisare quando può. Un’ansia che ha saputo sfruttare appieno in Joker, ma chiaramente i desideri di Phoenix e De Niro si scontrarono quando venne effettivamente il momento della lettura di prova.

De Niro disse a Phillips:

Digli che è un attore e deve esserci. Mi piace ascoltare l’intero film e quindi andremo tutti in una stanza a leggerlo.

Al che Phoenix rispose con un elegantissimo ‘Non esiste, cazzo’. Ma alla fine l’attore si presentò alla lettura del copione senza però pronunciare una parola, rimanendo in disparte, nel silenzio, a fumare per tutto il tempo. Cosa che De Niro non apprezzò, prendendolo da parte nel suo ufficio per risolvere la cosa.

Faccenda che si risolse con un bacio sulla guancia da parte di De Niro insieme ad un ‘Andrà tutto bene’.

Non so voi, ma tutto ciò è una scena meravigliosa.

Joker è un film del 2019, con Todd Phillips alla regia, su una sceneggiatura di Scott Silver e dello stesso Phillips, e con Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff e Todd Phillips come produttori.

La fotografia Lawrence Sher, mentre la colonna sonora è composta da Hildur Guðnadóttir.

Nel cast Joaquin Phoenix (Arthur Fleck / Joker), Zazie Beetz (Sophie Dumond), Marc Maron (Gene Ufland), Brian Tyree Henry (Carl), Frances Conroy (Penny Fleck), Brett Cullen (Thomas Wayne), Douglas Hedge (Alfred Pennyworth) e Robert De Niro (Murray Franklin).

