Joker: Folie à deux, il film DC di Todd Philips uscirà il 4 ottobre 2024

Sulla scia della rimozione di Batgirl da parte della Warner Bros Discovery, è stato proposto un rivestimento d’argento per il sequel di Joker di Todd Phillips, Joker: Folie à Deux, che ora è stato rivelato verrà rilasciato il 4 ottobre 2024.

La Warners aveva già la giornata in sospeso per un film evento DC senza titolo, quindi non è scioccante vedere Joker 2 finir per diventare il film che occupa quello spazio: ​​la Warners ha portato le premiere di ottobre a un livello record con $ 96,2 milioni con Joker nel 2019. Il film è arrivato a $ 335,4 milioni a livello nazionale e a livello globale è il film con rating R con il maggior incasso di sempre con $ 1,07 miliardi.

Joker ha vinto due Oscar: miglior attore per la star Joaquin Phoenix e colonna sonora originale per Hildur Guðnadóttir. Il film è stato candidato a 11 Oscar, tra cui quello per il miglior film e Phillips per il miglior regista.

Come indicato nel post sui social media di Phillips sulla copertina della sceneggiatura a giugno, il sequel si intitola Joker: Folie à deux, che è un riferimento francese per un termine medico relativo a un disturbo mentale che colpisce due o più persone.

Abbiamo sentito che l’inizio della produzione sarà a dicembre. Come riportato in precedenza, uno dei motivi per cui Batgirl è stato accantonato aveva a che fare con il modo in cui avrebbe sconvolto il continuum del multiverso DC, che è stato mappato da The Flash in poi. La Warner Bros Discovery, gestita da David Zaslav, è seriamente intenzionata a far in modo che la DC diventi un marchio ferocemente competitivo con la Marvel della Disney.

