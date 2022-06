Joker: Folie à deux, Lady Gaga in trattative per il sequel del film DC di Todd Phillips

C’è un sequel di Joker in lavorazione con Todd Phillips destinato a tornare come regista, e ultimamente ci sono state parecchie voci secondo cui Lady Gaga si sarebbe unita a Joaquin Phoenix nel nuovo film.

Bene, ora sembra che quelle voci fossero vere. La pluripremiata musicista e star di House of Gucci si è unita al mondo DC in Joker: Folie à deux.

The Hollywood Reporter lunedì ha dato la notizia che Lady Gaga era in trattative per recitare nell’atteso sequel di Joker. Non solo, il rapporto indicava anche che il nuovo film di Joker sarà un musical. THR indica che, se Gaga finirà per unirsi al film, cosa che sembra il caso, interpreterà Harley Quinn, il personaggio che è stato a lungo legato a Joker nelle pagine della DC Comics.

Gli adattamenti televisivi e cinematografici più recenti del personaggio, tuttavia, hanno allontanato Harley da Joker e si sono concentrati sul suo viaggio da solista.

Si parla di Joker 2 sin da quando il primo film ha battuto i record al botteghino, scioccando tutti superando il miliardo di dollari d’incasso. All’inizio di questo mese, Phillips ha ufficializzato le cose rivelando il titolo del film sui social media. Folie à deux si riferisce alla condizione medica in cui due o più persone iniziano a condividere le delusioni, che inizialmente hanno portato molti a credere che Harley Quinn sarebbe stata coinvolta. Detto questo, l’angolo musicale è nuovo e molto inaspettato.

