Joker: per Todd Phillips c’è sempre la possibilità che Arthur non sia il vero Joker

Se n’è discusso e sembravamo aver ricevuto conferma, ma ora Todd Phillips ribadisce che c’è sempre la possibilità che Arthur Fleck non sia il vero Joker.

Joker ha riscosso un successo mondiale sotto ogni singolo punto di vista, con la critica che lo ha osannato, al punto da vincere il Leone D’oro all’ultima Mostra del cinema di Venezia, e con il pubblico che l’ha adorato al punto tale da far incassare al film più di un miliardo di dollari, che di fronte ad un budget di 60 milioni ha portato non pochi verdoni nelle tasche della Warner Bros..

Il finale di Joker, vista la natura del personaggio di Arthur Fleck, interpretato da un Joaquin Phoenix devastante, ci ha lasciato col dubbio che tutto ciò che abbiamo visto nel film sia solo frutto della contorta fantasia del personaggio, al punto da pensare che lui non sia il vero Joker, ma solo uno che ha ispirato quello vero che non abbiamo visto nella pellicola.

Durante un’intervista era stato lo stesso Phoenix ha dire che si trattava del vero e unico Clown Principe del Crimine, ma oggi arriva un’intervista di Todd Phillips durante la quale è tornato sulla questione “Joker o non Joker” affermando che tutto è possibile, vista la poca affidabilità di Arthur come narratore:

Ci sono molti modi per approcciarsi e leggere il film. Potrebbe non essere Joker. Questa è solo una versione delle origini di un Joker. È solo la versione che questo tizio sta raccontando nella stanza di un ospedale psichiatrico. E non so se sia un narratore particolarmente attendibile, che ne dici?