Joker: Todd Philips pubblica una foto BTS dalla sequenza del ballo sulle scale

Todd Phillips ha condiviso una foto dietro le quinte di Joaquin Phoenix sulle iconiche scale viste nel film Joker.

Quasi un anno fa, il Joker di Joaquin Phoenix è stato lodato sia dai fan dei fumetti che dalla critica per il suo commento sociale e la sua interpretazione innovativa sulla storia delle origini del Clown principe del crimine. Dopo la sua uscita Joker di Todd Phillips ha continuato guadagnando oltre un miliardo di dollari al botteghino, un’impresa impeccabile per un cinecomic classificato come vietato ai minori.

Poco dopo la sua corsa teatrale, Phoenix è riuscito a ottenere l’Oscar come miglior attore agli Academy Awards, la seconda vittoria per il personaggio dopo l’esibizione di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro.

Fino ad oggi, il Joker di Todd Phillips e Joaquin Phoenix continua a essere un punto di riferimento culturale, sia nel modo in cui vediamo la salute mentale nell’era moderna sia come i film tratti dai fumetti si stanno rapidamente evolvendo. Per celebrare l’eredità del film, Phillips ha postato su Instagram un’immagine di Phoenix vestita da Joker sulle scale a New York.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

