Joker: Todd Phillips non crede che il successo del film sia dovuto al legame con Batman

Joker ha avuro un successo incredibile, ma Todd Phillips non crede che sia dovuto al legame che il personaggio ha con Batman.

Joker è il film che ha avuto più successo del 2019, con la critica e il pubblico che lo hanno osannato, vincendo il Leone d’Oro come miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia e incassando più di un miliardo di dollari in tutto il mondo (divenendo il film Rated-R con più incassi della storia). Insomma, un vero e proprio jackpot per la Warner Bros..

Alcuni critici però sostengono che il successo del film sia dovuto al suo legame col personaggio di Batman, che sappiamo essere uno dei supereroi più amati di sempre da tutto il mondo, e potrebbe aver influito sul numero di gente in sala.

Sicuramente in molti sono quelli che amano Batman e di conseguenza anche Joker, come il sottoscritto, ma d’altro canto il regista della pellicola, Todd Phillips, in un’intervista con Deadline, ci tiene nel dire che il successo del film non è dovuto a quello, ma grazie alla sua capacità nel raggiungere più persone possibili con questa storia incredibilmente drammatica ed emotiva:

Penso che sia stato più di questo. Voglio dire, penso che nel film ci siano dei temi che hanno avuto una vera risonanza con le persone. Nessuno di noi pensava che un film R-rated potesse fare più di un miliardo di dollari in tutto il mondo. Ma credo che i temi del film abbiano avuto una vera e propria risonanza. La cosa che io e Scott Silver abbiamo deciso di fare quando abbiamo scritto il film insieme era di creare qualcosa di significativo in quello spazio del fumetto, ma anche qualcosa che affrontasse davvero quello che stava succedendo nel 2016, quando abbiamo iniziato a scrivere. È abbastanza ovvio quello che stava succedendo nel nostro paese nel 2017, mentre lo scrivevamo, e volevamo davvero usare Joker per fare un film sulla perdita di compassione e la mancanza di decoro nel mondo.

Joker è un film del 2019, con Todd Phillips alla regia, su una sceneggiatura di Scott Silver e dello stesso Phillips, e con Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff e Todd Phillips come produttori.

La fotografia Lawrence Sher, mentre la colonna sonora è composta da Hildur Guðnadóttir.

Nel cast Joaquin Phoenix (Arthur Fleck / Joker), Zazie Beetz (Sophie Dumond), Marc Maron (Gene Ufland), Brian Tyree Henry (Carl), Frances Conroy (Penny Fleck), Brett Cullen (Thomas Wayne), Douglas Hedge (Alfred Pennyworth) e Robert De Niro (Murray Franklin).

