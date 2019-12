Joker: una scena eliminata sembrerebbe confermare il destino di Sophie

Dopo disucssioni su discussioni, quest’oggi una scena eliminata di Joker sembrerebbe confermare il destino del personaggio di Sophie.

Joker è un film che ha lasciato tantissime emozioni dentro lo spettatore, ma ha lasciato anche tantissimi dubbi che ci hanno fatto dubitare dell’effettiva natura della storia, ed in particolare sul destino di uno dei comprimari: Sophie, interpretata da Zazie Beetz.

Il personaggio instaura un rapporto molto particolare con il nostro protagonista, Arthur Fleck, scambandioci un paio di parole di sfuggita per poi divenire la sua ragazza, supportandolo al suo spettacolo di stand up comedy e in ospedale quando la madre ha avuto un ictus. Peccato che tutta quest’ultima parte sia frutto della pazzia narcisistica del personaggio di Arthur, il quale entra nell’appartamento di Sophie proprio dopo aver scoperto di esser stato adottato e aver subito il trauma definitivo. Una volta uscito dall’appartamento di Sophie, spaventata a morte dall’incontro, Arthur ritorna nella sua casa lasciando lo spettatore il dubbio che lui abbia ucciso Sophie insieme a sua figlia.

Leggi anche: Arthur Fleck potrebbe non essere il vero Joker

Todd Phillips stesso, regista e co-sceneggiatore del film, ha avuto modo di confermare che Arthur non avesse ucciso Sophie, ma visto che non sempre la parola del regista influenza la natura effettiva della pellicola ecco che ci pensa un pezzo della sceneggiatura ufficiale del film a porre fine a questo dubbio.

Qui di seguito infatti vi riportiamo la descrizione, tradotta in italiano, di una scena tagliata dal montaggio finale in cui vediamo Sophie inorridita guardare la puntata del Live with Murray Franklin in cui appare Arthur nei panni di Joker, il che fa palesemente capire che il personaggio, insieme a sua figlia, è ancora vivo e vegeto.

INT. APPARTAMENTO DI SOPHIE, SOGGIORNO – CONTINUO Sophie urla e salta sul divano sui suoi piedi inorridita! Sveglia Gigi che inizia a piangere quando guarda quello che viene mondato in onda in televisione– ANGOLO DELLA TELEVISIONE, Joker si alza e cammina dritto verso la telecamera. Il sangue sparso sulla sua faccia dipinta di bianco. Si sente ancora il pubblico dello studio urlare, con del clamore tutto intorno a lui. JOKER (IN TV) (guarda dritto in camera; dice il motto di Murray) BUONA NOTTE E RICORDA SEMPRE, QUESTA È LA VITA!

Fonte: Deadline

Joker è un film del 2019, con Todd Phillips alla regia, su una sceneggiatura di Scott Silver e dello stesso Phillips, e con Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff e Todd Phillips come produttori.

La fotografia Lawrence Sher, mentre la colonna sonora è composta da Hildur Guðnadóttir.

Nel cast Joaquin Phoenix (Arthur Fleck / Joker), Zazie Beetz (Sophie Dumond), Marc Maron (Gene Ufland), Brian Tyree Henry (Carl), Frances Conroy (Penny Fleck), Brett Cullen (Thomas Wayne), Douglas Hedge (Alfred Pennyworth) e Robert De Niro (Murray Franklin).

Mi piace: Mi piace Caricamento...