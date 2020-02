Joker: Zazie Beetz non crede che ci sia bisogno di un sequel

È trascorsa la notte più grande di Hollywood e l’industria si sta riprendendo dai risultati degli Oscar.

Era una notte che faceva la storia mentre Parasite spazzava le categorie una ad una, ma Joker, uno dei favoriti a miglior film, non è comunque tornato a casa a mani vuote. L’universo DC ha ottenuto un paio di premi tra cui il miglior attore per Joaquin Phoenix, ma la sua co-protagonista Zazie Beetz non è sicura che il film debba avere un sequel.

All’evento, MTV News ha avuto la possibilità di parlare con Beetz sul tappeto rosso. E’ stato lì che l’attrice ha detto espressamente che non era sicura se Joker avesse bisogno di un sequel nonostante il regista Todd Phillips fosse aperto all’idea.

Tuttavia, Beetz ha detto che Phillips dovrebbe essere il primo a percorrere quel viaggio se Joker dovesse ricevere un sequel.

Naturalmente, i fan hanno problemi a immaginare un sequel di Joker senza Phoenix. L’attore ha seguito Heath Ledger nel vincere un premio per la sua interpretazione di Joker, ma Phoenix ha affermato di non essere abituato all’idea di premi di alto profilo.

Are we going to see a #Joker sequel? @joshuahorowitz asked @jokermovie star Zazie Beetz on the #Oscars red carpet: "I don't know if it needs one (…) I feel like Todd [Phillips] would be the person to be able to do that tastefully" pic.twitter.com/khF3lFtA2K

— MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020