Jon Favreau e Dave Filoni donano aggiornamenti circa Ahsoka e la terza stagione di The Mandalorian

In occasione della Star Wars Celebration ad Anaheim, Lucasfilm ha presentato i nuovi contenuti in arrivo e le numerose sorprese riservate ai partecipanti, tra cui un primo emozionante sguardo alle nuove serie Disney+ Andor e Willow, un’inaspettata anticipazione della terza stagione di The Mandalorian, l’annuncio di Star Wars: Skeleton Crew, una nuova serie in esclusiva per Disney+ con Jude Law, una prima foto del nuovo film di Indiana Jones e molto altro ancora.

Dopo un’entrata in scena sulle note di “Duel of the Fates”, le star Ewan McGregor e Hayden Christensen sono state raggiunte dalla produttrice esecutiva Kathleen Kennedy, dalla regista Deborah Chow e dai membri del cast Moses Ingram e Rupert Friend. Dopo aver introdotto la serie Obi-Wan Kenobi, è stato annunciato a sorpresa che ci sarebbe stata un’anteprima dei primi due episodi con tutto il pubblico invitato.

Ma questo ormai è nel passato, visto e considerato che abbiano visto tutti i primi due episodi della serie. Per parlare invece di Andor, la nuova serie in arrivo per Disney+, erano presenti la star Diego Luna, che tornerà nei panni di Cassian Andor, il creatore e showrunner Tony Gilroy, la produttrice esecutiva Sanne Wohlenberg e Genevieve O’Reilly che interpreterà nuovamente Mon Mothma. Per la gioia dei fan, Luna ha svelato il nuovo poster e mostrato il teaser trailer della serie, che vi abbiamo mostrato qui. Andor esplorerà un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi. Cassian Andor intraprenderà un cammino che lo trasformerà nell’eroe ribelle che sfiderà il malvagio Impero Galattico. Diego Luna tornerà nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner. Andor debutterà con i primi due episodi il 31 agosto in esclusiva su Disney+.

Successivamente, i produttori esecutivi Jonathan Kasdan e Ron Howard sono saliti sul palco per presentare Willow, una nuova serie live action d’avventura fantasy targata Lucasfilm e Imagine Entertainment, basata sul classico film del 1988. Warwick Davis, che interpretava Willow nel film e che tornerà per la serie, ha fatto una sorpresa a tutti sul palco e a lui si sono uniti anche alcuni dei membri del cast, tra cui Joanne Whalley, che tornerà a vestire i panni di Sorsha, Ellie Bamber, Ruby Cruz ed Erin Kellyman. Il pubblico ha potuto poi vedere le prime immagini di Willow grazie al teaser trailer che vi abbiamo riportato in questo articolo.

Ma gli annunci succosi arrivano ora.

Ad un certo punto, Jon Favreau e Dave Filoni sono saliti sul palco tra i boati della folla entusiasta. Hanno annunciato di essere appena arrivati dal set di Ahsoka, che è attualmente in produzione. Filoni ha confermato che dirigerà alcuni episodi della serie e poi i due hanno condiviso un video saluto di Rosario Dawson, che interpreterà la protagonista, Ahsoka.

Ahsoka seguirà l’ex cavaliere Jedi mentre indaga su una minaccia emergente per la vulnerabile Nuova Repubblica. La nuova serie arriverà nel 2023 in esclusiva su Disney+.

E infine, i due hanno anche rilasciato qualche aggiornamento sulla terza stagione di The Mandalorian. Favreau e Filoni hanno presentato Katee Sackhoff, che interpreta Bo-Katan, e hanno regalato ai fan un’anteprima a sorpresa della terza stagione, creata appositamente per gli spettatori presenti. E come “ringraziamento” speciale per i fan, Jon Favreau ha annunciato The Mandalorian Experience, una mostra di oggetti di scena e costumi che sarà esposta per tutta la durata della Star Wars Celebration.

Il Mandaloriano e Grogu si riuniscono e continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada in una galassia pericolosa nella tumultuosa era successiva al crollo dell’Impero Galattico. La terza stagione di The Mandalorian debutterà in esclusiva su Disney+ nel febbraio 2023. Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono i produttori esecutivi.

